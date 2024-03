Dass die Polizei nicht nur Menschen hilft, sondern auch Tieren, bewies eine Streife in der Nacht auf Sonntag. Die Beamten retteten eine Eule, die mitten auf der Straße saß.

Wie lange die kleine Waldohreule bereits auf der Straße kauerte, ist unklar. Das gefiederte Tier war einer Polizeistreife aufgefallen, die um 1:39 Uhr auf der L414 in Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) unterwegs war. Die Polizisten wendeten und erkannten dann, dass es sich um eine kleine Waldohreule handelte, die regungslos und offensichtlich benommen mitten auf der Straße saß. Auch als sich die Beamten dem Tier vorsichtig näherten, machte sie keine Anstalten, wegzufliegen.

Tierrettung nimmt Eule bei sich auf

Die Polizisten schlossen daraus, dass die Eule Hilfe braucht und alarmierten kurzerhand die Tierrettung. Die kam, obwohl es schon so spät war, und nahm sich des offenbar angefahrenen Tieres an. Was die Rettung so wichtig macht: Aktuell ist Paarungszeit.

Eule "Adele" ist jetzt in Sicherheit bei der Tierhilfe. Pressestelle Uwe Lied, Tierhilfe Phönix e.V.

Möglicherweise war die Waldohreule, die von der Tierhilfe Phönix den Namen Adele bekam, auf der Suche nach einem Partner. "Dann haben die einen Tunnelblick, und es passiert auch schneller, dass sie mit einem Auto kollidieren", berichtet Tierretterin Edith Lied.

Polizei hilft Eulen-Dame nachts von der Straße

Eule soll bald wieder in Freiheit entlassen werden

Die Waldohreule müsse sich jetzt erstmal ein paar Tage bei einem Falkner erholen. Dort werde sie auch aufgepäppelt, weil sie aktuell unterernährt wirke. Wenn sie wieder fit ist, soll sie in Wörrstadt ausgesetzt werden, dort, wo die Polizei sie gefunden hat. Edith Lied ist froh, dass Adele den Unfall fast unbeschadet überstanden hat und bald wieder auf Bräutigam-Suche gehen kann. Einen besonderen Dank schickt sie der Polizeistreife: "Toll, dass sie Bescheid gesagt und so lange auf uns gewartet haben!"