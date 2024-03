Am Wochenende konnte bei Wörrstadt eine junge Waldohreule vom Tierschutz von einer Straße gerettet werden. Das Tier wird jetzt aufgepäppelt. Edith Lied von der Tierhilfe Phönix in Armsheim erklärt, worauf Sie achten sollten, fall Sie eine Eule finden.

"Adele" ist eine junge Waldohreule und hatte am Wochenende Riesenglück. Vermutlich hatte die Eule entweder einen Unfall, oder war durch die derzeit stattfindende Balz körperlich so geschwächt, dass eine Polizeistreife das Tier völlig entkräftet auf einer Straße bei Wörrstadt gefunden hat. Die Eule wurde von der Tierhilfe Phönix in Armsheim geborgen und wird aktuell bei einer Falknerin wieder aufgepäppelt. SWR1 Moderator Frank Jenschar hat sich von Edith Lied von der Tierhilfe Phönix erklären lassen, was Sie tun sollten, falls Sie eine Eule finden.

SWR1: Wie verhält man sich richtig, falls man eine junge Eule findet?

Edith Lied: Man kann immer den Tierschutzverein oder den NABU anrufen, das ist immer möglich. Es gibt aber ganz unterschiedliche Eulen. In diesem Fall sagte die Polizei, dass es sich um einen Uhu handeln sollte. Ein Uhu ist aber viel größer. Er hat eine Höhe von bis zu siebzig Zentimetern und eine Spannweite von rund einem Meter achtzig und ist zwischen 2,7 und 4 Kilogramm schwer. Bei Eulen sind die weiblichen Tiere immer größer.

Eine Waldohreule ist maximal 300 bis 350 Gramm schwer und um die 35 Zentimeter groß. Es handelt sich um ein sehr seltenes Tier. Bei uns gibt es noch relativ viele Waldohreulen, trotzdem handelt es sich um eine geschützte Art.

Da sollte man wirklich die Fachleute ran lassen.

Wer sowas findet, der sollte immer grundsätzlich den Tierschutz anrufen und um Hilfe bitten. Das Tier einfach in die Tasche stecken und zu Hause versuchen es mit Hundefutter zu füttern, sollte man unbedingt unterlassen. Da sollte man wirklich die Fachleute ran lassen.

SWR1: Welche Fehler kann man machen, wenn man einer Eule helfen möchte?

Lied: Man kann viele Fehler machen, also besser fragen. Alle Eulen sehen im jugendlichen Zustand mit dem Federkleid unterschiedlich aus und Sie können wahrscheinlich als Laie nicht feststellen, um welche Art von Eule es sich handelt. Deswegen ist es dann relativ schwer, zu entscheiden, was in dem Moment richtig ist.

SWR1: Ist es normal, wenn eine Eule auf dem Boden herumläuft?

Lied: Bei einer Waldohreule mit Babyfederkleid kann das durchaus in Ordnung sein. Waldohreulen-Babys können wieder am Baum hoch- und in ihr Nest zurück krabbeln. Das wäre bei einem Steinkauz allerdings ungewöhnlich, weil sie in Höhlen leben. Wenn da ein Tier aus einer Höhle fällt, kommt es da meist nicht mehr alleine rein.

Das passiert oft mit Nisthöhlen, die oben unter dem Dach angebracht werden, wo die Menschen wirklich auch mithelfen, damit diese Art überleben kann. Die Tiere, die da herunterfallen, müssen wieder ins Nest gesetzt werden. Wir würden direkt sehen, um welche Art von Eule es sich handelt, ob da Hilfe notwendig ist, oder ob man das Tier einfach sitzen lassen kann. Aber auf der Straße hat so ein Tier natürlich nie etwas zu suchen.

SWR1: Kann man eine Eule einfach anfassen?

Lied: Sie brauchen keine Angst beim Anfassen zu haben. Nehmen Sie ein Tuch oder ähnliches, damit Sie nicht gebissen werden und dann geht das. Eulen sind nicht geruchsempfindlich, anders ist es beim Rehkitz, das nach dem Anfassen dann nicht mehr von der Mutter angenommen wird. Das hat man bei den Eulen nicht.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.