Enten nach Ölverseuchung in Mainz-Hechtsheim im Tierheim

Vergiftungserscheinungen und mit Öl verklebte Flügel: Darunter leiden zurzeit zahlreiche Enten im Regenrückhaltebecken in Mainz-Hechtsheim. Dort wurde vergangene Woche illegal Öl eingeleitet und es wird immer noch abgesaugt.

Eigentlich sieht es aus wie ein Biotop. Ein großer Teich mit viel Grün drumherum, wo sich Tiere wohlfühlen. Seit Ende letzter Woche allerdings sieht das Regenrückhaltebecken in Mainz-Hechtsheim aus wie nach einer Ölkatastrophe. Schleimig und glänzend liegt das Öl auf der Oberfläche, das Unbekannte in das Wasser eingeleitet haben.

Auf dem Regenbecken in Mainz-Hechtsheim schwimmt immer noch Öl. Tierheim Mainz

Enten werden im Tierheim Mainz täglich gewaschen

Darunter leiden Teichhühner, mehrere Fischarten, Singvögel, Insekten und rund 15 Enten, sagt Dagmar Diehl vom Mainzer Tierheim. Drei davon konnten ihre Kollegen einfangen und in ihre Obhut nehmen. Auf ihrer Facebook-Seite sprechen die Mitarbeiter des Tierheims von einer "Katastrophe". Die Überlebenschancen für die Enten seien leider nicht gut. Denn sie putzten sich häufig und bei Verunreinigungen des Gefieders noch viel mehr. Dadurch wiederum nehmen sie laut Tierheim alle Giftstoffe auf und sterben letztendlich an einer Vergiftung.

Mehrmals täglich werden die drei Enten gewaschen. Irgendwie versuchen die Tierheim-Mitarbeiter, das Öl aus dem Gefieder der Tiere zu bekommen, sagt Dagmar Diehl vom Tierheim Mainz: "Man muss aber aufpassen, denn das Waschen bedeutet Stress für die Tiere".

Das Gefieder der Enten ist laut Tierheim Mainz so mit Öl verschmiert, dass sie nicht mehr fliegen können. Tierheim Mainz

Täglich würden ihre Kollegen außerdem nach den Enten schauen, die sich noch an dem Regenrückhaltebecken aufhalten. Auch viele Spaziergänger versuchten, sich um die Enten zu kümmern. Davon rät Diehl allerdings ab: "Dadurch werden die Tiere zusätzlich verschreckt." Besser sei es, sie in Ruhe zu lassen.

Schon mehr als 50.000 Liter verseuchtes Wasser abgepumpt

Seit Donnerstag ist der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Mainz bereits dabei, den Ölfilm von der Wasseroberfläche abzusaugen. "Das ist richtiges Teamwork", so Sprecherin Nicole Tappe. Die Ölsperren hätten sie von der Feuerwehr bekommen. Die eine Seite der Öl-Schlinge werde dabei an einem Ruderboot befestigt, die andere an Land. Dann werde vorsichtig über das Wasser gerudert, um das Öl nicht aufzuwirbeln. So könnte der Teppich an Land geschoben werden, wo er dann abgesaugt wird.

Mit Ruderboot und Öl-Schlinge tragen Mitarbeiter des Mainzer Wirtschaftsbetriebes das Öl ab. Tierheim Mainz

51.000 Liter Öl-Wassergemisch hätten sie so am Donnerstag und Freitag schon aus dem Regenrückhaltebecken herausgeholt. Bis zu 24.000 Liter wollen sie noch rausholen. "Wir wollen sichergehen, dass wir alles erwischen. Deswegen saugen wir lieber zu viel als zu wenig ab", so Tappe.

Öl wurde vermutlich in Kanal in Mainz-Hechtsheim gekippt

Die Sprecherin des Wirtschaftsbetriebs betont, dass das Gewässer eine wassertechnische Einrichtung sei, also kein echtes Biotop. Es sei an einen Kanal angeschlossen und fungiere als eine Art Pufferzone. So soll verhindert werden, dass bei Starkregen zu viel Wasser durch die Kanalisation schießt. Der Kanal sei allerdings an das Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim angeschlossen. Tappe vermutet, dass jemand das Öl nicht in das Rückhaltebecken, sondern in den Kanal gekippt hat.

"Wer macht denn sowas? Das ist wirklich ärgerlich."

Auch die Ortsvorsteherin von Mainz-Hechtsheim Ulrike Cohnen ist verärgert und fragt: "Wer macht denn sowas?" Allerdings wüssten viele Hechtsheimer gar nicht, dass der Teich ein Regenauffangbecken ist, sagt sie. Wenn jemand im Gewerbegewerbegebiet etwas in die Kanalisation schütte, dann lande es dort. Das müsse also nicht unbedingt Absicht gewesen sein.

Mainzer Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Das Umweltdezernat der Mainzer Polizei hat Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen – bislang gegen Unbekannt. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass Wasserproben entnommen würden, um zu prüfen, welche Unternehmen mit den gefundenen Substanzen arbeiten.

Ob die drei Enten im Mainzer Tierheim die Ölverschmutzung überleben, ist noch unklar, sagt Dagmar Diehl. Die Giftstoffe könnten massive Leber- und Nierenschäden verursachen. Wie sehr die Tiere davon betroffen sind, werde sich erst in den nächsten Wochen zeigen.