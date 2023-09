Versuchte Geldautomatensprengung in Stromberg: Keine Explosionsgefahr

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung in Stromberg besteht laut Polizei keine Gefahr mehr. Vorübergehend war ein größerer Bereich abgesperrt gewesen, kurzzeitig war auch die IGS betroffen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Spezialisten des Landeskriminalamtes am Donnerstagmorgen überprüft, ob sich noch Sprengstoff in dem Geldautomaten befand, von dem eine Gefahr ausgehen könnte. Der Automat steht in einer Filiale der Volksbank in der Königsberger Straße. Unbekannte hatten in der Nacht erfolglos versucht, ihn zu sprengen. Geld haben sie nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht erbeutet. In der Bankfiliale entstanden auch keine größeren Schäden.

Der oder die Täter sind demnach flüchtig. Die Ermittlungen dauern an. Laut Polizei liegen keine konkrete Hinweise zu Tathergang, Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen vor. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Mainz melden.

Anfahrt zur IGS Stromberg vorübergehend nicht möglich

Die Polizei hatte aus Sicherheitsgründen den Bereich rund um den Tatort abgesperrt. Zunächst umfasste der Radius 300 Meter und damit auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) Stromberg am Rother Weg.

Die IGS konnte vorübergehend nicht angefahren werden. Kinder, die bereits unterwegs zur Schule waren, wurden auf dem Sportplatz von der Polizei und den Lehrerinnen und Lehrern betreut.

Sperrungen mittlerweile aufgehoben

Nach einer ersten Einschätzung des Landeskriminalamtes konnte der Sicherheitsradius später auf 100 Meter verkleinert werden. Damit konnte der Schulbetrieb an der IGS planmäßig stattfinden. Mittlerweile konnten die Spezialisten des LKA jegliche Gefahr ausschließen. Die Sperrungen wurden wieder aufgehoben.

Nicht die erste Sprengung in Stromberg

Im Januar 2022 war die Volksbank-Filiale in Stromberg schon einmal von Geldautomatensprengern heimgesucht worden. Auch damals hatten die Täter kein Geld stehlen können. Allerdings waren an dem Gebäude erhebliche Schäden entstanden. Unter anderem waren laut Polizei alle Fensterscheiben zu Bruch gegangen, auch die Deckenverkleidung war zerstört worden.

Eine Sprecherin der Volksbank sagte dem SWR, dass die Bank gerade dabei sei, die Sicherheitsvorkehrungen ihrer Filialen akribisch zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten.