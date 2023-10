Katharina Feißt

Hey, ich bin Katharina. 👋🏻 Ich komme aus dem Schwarzwald, aber eigentlich ist Heimat für mich da, wo meine Lieblingsmenschen sind. Beim SWR arbeite ich schon eine gefühlte Ewigkeit, nämlich seit 2017. Los ging's in der Online-Redaktion von SWR Aktuell Baden-Württemberg in Stuttgart, dann folgte ein journalistisches Volontariat. Während dieser multimedialen Ausbildung war ich eineinhalb Jahre kreuz und quer in den verschiedensten Redaktionen im Sendegebiet unterwegs und konnte mich ausprobieren. Dabei habe ich nicht nur das journalistische Handwerk gelernt, sondern mich auch in meine jetzige Wahl-Heimat Mainz verliebt.

Im dortigen Regionalstudio war ich fast dreieinhalb Jahre als rasende Reporterin unterwegs. Egal ob Radio, Homepage oder Instagram - ich habe auf den verschiedensten Plattformen Geschichten aus der Region erzählt. 2022 habe ich dann meine neue berufliche Heimat gefunden: Ich porträtiere Menschen bei SWR Heimat und mache Filme für SWR Room Tour.

Ich wollte schon immer Geschichten erzählen. Dass ich das jetzt beruflich machen darf, ist für mich das größte Geschenk.

Ich liebe es, jeden Tag etwas Neues dazuzulernen und tolle Menschen zu treffen, die mir ihre Geschichte anvertrauen. Davor habe ich auch allerhöchsten Respekt! Einem Kamerateam erst die Tür und später beim Interview bestenfalls auch das Herz zu öffnen, ist alles andere als selbstverständlich. Umso mehr schätze ich die vielen inspirierenden Begegnungen, bei denen genau das passiert ist. Vielleicht darf ich irgendwann auch deine Geschichte erzählen?

#RasendeReporterin #Geschichtenerzählerin #MovieMagic #Storytelling #Empathie #AnaloguePhotography #DogLover #Foodie #GoldischMeenz #Yolo #Wanderlust

Mehr zu mir gibt es auf Instagram: @kathies_welt.