Heute ist der letzte Tag des Jahres. Doch bevor wir alle Silvester feiern und das neue Jahr 2024 begrüßen, wollten wir von Euch wissen, was ihr im Jahr 2023 erlebt habt, was euch bewegt und motiviert hat. Zu dieser Frage hatten die Menschen in Mainz ganz unterschiedliche Antworten.

Familie, Reisen, Beruf oder die Liebe – all diese Bereiche haben unsere Community durch das vergangene Jahr begleitet. Wir hoffen, dass bei jedem und jeder von euch gute Dinge dabei waren. In diesem Sinne bleibt uns nur noch eines zu sagen:

Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr!