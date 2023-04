Ulrike Pia Stegemann

per Mail teilen

Moin, ich bin Ulrike (genannt Uli) und Redakteurin bei SWR Heimat. Was ich an meinem Job besonders mag? Dass ich immer neue Menschen treffen und ihre Geschichten erzählen darf. Schon als Kind wurde mir gesagt, dass ich ziemlich viel reden würde und ganz schön neugierig wäre. Heute weiß ich: Gut so! Da habe ich mir ja genau den richtigen Beruf ausgesucht!

Die zwei schönsten Sätze, die ich von Menschen nach einem Dreh gesagt bekommen habe: „Danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.“ und „Durch den Dreh hat sich in mir richtig was bewegt.“

Gebürtig aus Norddeutschland, wollte ich mit 18 erstmal „weit weg“. Also ging’s fürs Studium und diverse Praktika nach Würzburg, Kanada, Berlin, Oldenburg und Dublin - bis ich in Mainz gelandet bin, um hier mein journalistisches Volontariat anzutreten und nach Bachelor-und Masterzeiten endlich „richtiges Fernsehen zu machen“. Dabei habe ich dann schnell gemerkt, dass es egal ist, ob ich fürs Fernsehen, YouTube oder Instagram Filme mache. Was zählt, ist immer die Geschichte, die dahintersteckt und dass man Menschen berührt. (Und das breite Grinsen, das ich im Gesicht habe, wenn Feedback von unseren Protagonisten kommt.)

Mobile Heimat

Lange Zeit dachte ich, dass der Begriff Heimat mit einem bestimmten Ort zusammenhängt. Weit weg von zuhause wurde mir klar: Ne, für mich ist meine Heimat kein Ort, sondern bestimmte Menschen, Gerüche und Geräusche – und die habe ich immer dabei, egal, wo ich bin. Dann bin ich dem Begriff „Mobile Heimat“ begegnet und was soll ich sagen: Der trifft den Nagel auf den Kopf! Wobei mich Mainz mit seiner Herzlichkeit und Fastnachtsfreude gut beheimatet und mein Herz schon sehr schnell erobert hat.

#Optimistin #Zumbaliebe #Theater #Sommersprossen #Kanada #Teamwork #Empowerment #Lachen #Grünkohl #SWRHeimat