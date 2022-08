Keine Beute bei Geldautomatensprengung in Ockenheim

Unbekannte haben Mittwochfrüh im Kreis Mainz-Bingen einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Bereits im April gab es eine versuchte Sprengung.

Erst seit wenigen Tagen war der Geldautomat in Ockenheim wieder in Betrieb. Jetzt wurde er direkt wieder zerstört. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion am Mittwoch um kurz nach 4 Uhr am Parkplatz eines Supermarktes am Ortseingang. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde niemand verletzt.

Wie viele Täter genau an der Sprengung beteiligt waren, ist unklar. Zeugen hätten aber beobachtet, wie die mutmaßlichen Täter nach der Explosion mit zwei Autos in Richtung Bingen-Dromersheim flohen. Möglicherweise seien sie am Dreieck Nahetal auf die A61 gefahren.

Täter machen keine Beute

Nach Angaben der Sparkasse Rhein-Nahe haben die Täter kein Geld erbeutet. An der SB-Filiale sei aber erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, wurde auch ein Auto beschädigt, das neben dem Geldautomaten geparkt war.

Der zerstörte Geldautomat in Ockenheim bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. SWR Jakobi, Sibylle

Nach Angaben der Sparkasse bleibt die zerstörte SB-Filiale in Ockenheim bis auf Weiteres geschlossen. Kunden könnten weiterhin kostenlos den Geldautomaten der Volksbank nutzen.

"Bis eine neue SB-Filiale aufgebaut ist, wird es eine Weile dauern"

Schon einmal versuchte Sprengung

Anfang April hatten Unbekannte bereits schon einmal versucht, den Geldautomaten der Sparkasse am Supermarkt in Ockenheim zu sprengen. Ein Techniker der Bank hatte damals festgestellt, dass sich Spuren einer versuchten Sprengung am Geldautomaten befanden. Die Tat war aber gescheitert, Geld wurde nicht gestohlen.