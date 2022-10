Verbrannte Frauenleiche von Münster-Sarmsheim identifiziert

per Mail teilen

Mitte Juni war unter einer Autobahnbrücke der A61 eine unbekannte Tote gefunden worden. Jetzt hat die Polizei herausgefunden, wer die Frau war. Außerdem gab es eine Festnahme.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, handelt es sich bei der Toten um eine 35-jährige niederländisch-tunesische Staatsangehörige aus Reuver in den Niederlanden. Dort war sie zuvor als vermisst gemeldet worden.

Am Mittwoch sei in den Niederlanden der Partner der Verstorbenen festgenommen worden. Welche Rolle er in dem Fall spiele, sei noch nicht abschließend geklärt. Es werde weiter ermittelt.

Leiche im Juni unter Autobahnbrücke entdeckt

Die Leiche der Frau lag im Juni verbrannt unter einer Autobahnbrücke der A61 bei Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen). Die Polizei hatte in einer internationalen Öffentlichkeitsfahndung versucht herauszufinden, wer die Tote war. Mit einer Gesichtsrekonstruktion konnten die Ermittler ein Bild der Frau erstellen.

Der Fall wurde auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY behandelt. Letztlich sei die Verstorbene durch einen Spurenabgleich identifiziert worden, so die Polizei.