Fall der Toten von Münster-Sarmsheim bei Aktenzeichen XY

Im Juni war bei Münster-Sarmsheim eine Frauenleiche gefunden worden. Noch immer ist unklar, wer die Tote ist. Heute Abend ist der Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.

Ein Autofahrer hatte die verbrannte Frauenleiche am frühen Morgen des 15. Juni 2022 bei Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) unter einer Autobahnbrücke an der B48 entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Frau getötet wurde. Möglicherweise seien der oder die Täter auf der Durchreise gewesen. Was die Ermittlungen bislang so schwer macht: Noch immer ist unklar, um wen es sich bei der Toten handelt.

Gesicht der Toten wurde rekonstruiert

Inzwischen haben Experten das Gesicht der Toten rekonstruiert. Dafür wurde eine sogenannte erweiterte DNA-Analyse gemacht. So konnten Augen- und Haarfarbe bestimmt werden. Auch das Gebiss der Frau half den Expertinnen und Experten bei dem Entwurf der Bilder. Diese Gesichtsrekonstruktion wurde auf Plakate gedruckt und in der Region verteilt. Zudem wurde es in verschiedene Sprachen übersetzt, damit es auch im Ausland aufgehängt werden kann.

Fall wird zwei Mal Thema bei Aktenzeichen XY - ungelöst

Das Fahndungsplakat hat die Ermittler bislang aber in der Frage der Identität der Toten nicht weitergebracht. Es seien zwar Hinweise eingegangen, es habe aber keine heiße Spur gegeben. Nun setzen die Ermittler ihre Hoffnungen auf die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY, die am Abend um 20:15 ausgestrahlt wird. Die Sonderkommission "Luna" wird den Fall vorstellen - allerdings erst einmal nur mit einem kurzen Auftritt, bei dem das Plakat und die bisherigen Erkenntnisse vorgestellt werden.

Fahndungsplkat der Polizei

Zum Ende des Jahres soll es dann auch noch einen längeren Filmbeitrag in der ZDF-Sendung geben. Dieser brauche aber mehr Vorbereitungszeit, da der Fall dann mit Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellt werden soll.

Die Mainzer Sonderkommission trägt den Namen "Luna", weil die Tote in einer Vollmondnacht gefunden wurde. Unter diesem Namen ist die Frau mittlerweile im Ruheforst in Waldalgesheim beerdigt worden.