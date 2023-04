Sie hatten für Spott und auch für ein bisschen Ärger gesorgt: Drei Bänke am Rheinufer in Mainz mit Aussicht auf den Parkplatz. Jetzt wurde die Blickrichtung korrigiert.

Wer in der letzten Woche an der NATO-Rampe am Rheinufer in Mainz-Laubenheim spazierengegangen ist, der konnte sich ein Schmunzeln wahrscheinlich nicht verkneifen. Denn dort waren drei neue Sitzbänke montiert worden. Allerdings, wer sich setzte, schaute nicht aufs Wasser, sondern auf den gepflasterten Parkplatz.

Statt romantischen Rheinblick boten die Bänke zunächst Blick auf Mülltonnen und Autos. SWR Daniel Brusch

Bänke sorgen für Spott

Die verkehrte Montage sorgte für viele Lacher. Die blieben dem Laubenheimer Ortsvorsteher Herbert Strotkötter allerdings auch bisschen im Hals stecken. Er nahm Kontakt mit dem Mainzer Umweltdezernat auf. Das sicherte zu, dass die Bänke schnell umgesetzt werden.

Jetzt stehen die Bänke am Rheinufer in Mainz zwar richtig herum, sitzen kann man aber noch nicht. SWR Golo Schlenk

"So kommt man auch ins Gespräch. Mainz ist immer für eine Überraschung gut."

Am Montag war es dann soweit: Die drei Sitzbänke wurden wieder erneuert und so hingestellt, dass man wieder auf den Rhein schauen kann. Dabei wurden neue Sitzflächen montiert, die nach Angaben der Stadt wetterbeständig sind. Warum sie komplett ausgetauscht wurden, ist unklar.