Keine Panik trotz hoher Corona-Zahlen in Mainz-Bingen und Bad Kreuznach

Bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen gehören die Kreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach zurzeit zu den Spitzenreitern in ganz Rheinland-Pfalz. Trotzdem schlagen die Gesundheitsämter keinen Alarm.

Deutlich über 1.300 im Kreis Bad Kreuznach und sogar über 1.400 im Kreis Mainz-Bingen: So sehen die aktuellen Corona-Inzidenzen aus (Stand 14.10.22, 15 Uhr). Nur Zweibrücken und der Kreis Kaiserslautern weisen derzeit im Land noch höhere Zahlen auf.

Klare Hotspots kann man nach Angaben der Gesundheitsämter nicht erkennen. Die vielen Neuinfektionen ziehen sich demnach durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten.

Vermehrt Ausbrüche in Altenheimen

Allerdings gibt es in beiden Kreisen derzeit wieder vermehrt Corona-Ausbrüche in Altenheimen. Dabei könne man aber auch eine sehr positive Tendenz erkennen, sagt Jonas Klipsch, Leiter der Stabstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach.

Denn: Die Verläufe der Krankheit seien im Schnitt deutlich milder als beispielsweise noch vor einem Jahr. Als Grund dafür vermutet Klipsch, dass mittlerweile die meisten Menschen mehrmals geimpft sind. Außerdem gebe es inzwischen Medikamente, mit denen sich Corona gut behandeln ließe. Insgesamt ließen sich die Neuinfektionen zurzeit noch gut beherrschen.

Viele Corona-Positive zufällig entdeckt

Problematisch sei eher, dass in Krankenhäusern und Altenheimen, wie in anderen Betrieben auch, derzeit viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wegen Krankheit ausfielen. Allerdings habe noch kein Krankenhaus im Kreis Bad Kreuznach gemeldet, dass es vor der Überlastung stehe und besonders viele schwere Fälle habe.

Zwar steige auch die Zahl der Menschen, die mit Corona infiziert im Krankenhaus aufgenommen werden. Allerdings seien viele davon "Zufallsbefunde", so Klipsch. Also Menschen, die wegen etwas anderem eingeliefert wurden und dann positiv auf Corona getestet wurden, ohne schlimmere Symptome zu haben.

Hohe Inzidenz wegen mehr Testangeboten?

Warum die Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach im Vergleich zu anderen Kreisen im Land aktuell so hoch liegt, dafür hat Klipsch keine Erklärung. Möglicherweise liege dies einfach daran, dass es im Kreis Bad Kreuznach noch relativ viele Teststationen gebe, bei denen man PCR-Tests machen lassen kann.

Dann könne es sein, dass hier einfach mehr positive Fälle erfasst und gemeldet werden als anderswo. So oder so geht Klipsch davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist und viele Infizierte nur Schnelltests machen, weil es nicht mehr so einfach ist, kostenlos an PCR-Tests zu kommen.