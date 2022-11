SCHOTT Mainz will mit Foodtruck Fachkräfte locken

Der Mainzer Spezialglashersteller SCHOTT sucht dringend Fachkräfte und versucht es nun auf unkonventionelle Weise: Mit einem Foodtruck sollen Beschäftigte angeworben werden.

Mit dem Foodtruck will sich SCHOTT am Mittwoch und Freitag auf Parkplätzen in Mainz als Arbeitgeber präsentieren. Unter dem Motto: "Wir haben Jobs, die Appetit machen" wird es kostenlos Bratwurst geben. Man hoffe, dort mit potenziell interessierten Menschen ins Gespräch zu kommen, so Unternehmenssprecherin Christine Fuhr.

100 freie Stellen bei SCHOTT in Mainz

Damit schlägt SCHOTT auf der Suche nach Fachkräften nach eigenen Angaben einen neuen Weg ein. Es werde immer schwieriger, freie Arbeitsplätze über Stellenausschreibungen zu besetzen. Der Arbeitsmarkt sei wie leergefegt, überall werde Fachpersonal gesucht. Gut 100 Stellen sind bei dem Glashersteller allein am Standort Mainz derzeit unbesetzt.

Bei Schott werden unter anderem Ceran-Kochfelder und Ampullen für die Pharmaindustrie hergestellt. Foto: ©SCHOTT

SCHOTT-Standort Mainz wächst

Konkret gesucht werden bei SCHOTT in Mainz derzeit Fachkräfte im Bereich Ofenbau, Rohrfertigung, Siebdruck sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion bei der Scherbenverarbeitung oder im Schmelzbetrieb. Außerdem suche man Auszubildende in verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen.

Das liegt nach Angaben von Fuhr unter anderem auch daran, dass eine neue Produktion für pharmazeutisches Rohrglas aufgebaut wurde. Generell verzeichne man am Standort Mainz in allen Bereichen ein gutes Wachstum. Man habe derzeit 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mainz, so Fuhr. Damit sei man der größte industrielle Arbeitgeber in der Region.

"Greif zu: Snacks und Jobs"

"Mit dem Foodtruck wollen wir aktiv auf die Menschen zukommen und vermitteln, wie attraktiv und spannend unsere Produkte sind", erklärt der Standortleiter von SCHOTT in Mainz, Dr. Christian Mias. So biete das Unternehmen auch Extras wie Weihnachts- und Urlaubsgeld.