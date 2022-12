Glatte Straßen: Unfälle im Kreis Bad Kreuznach und Rheinhessen

Am Mittwochmorgen ist es vor allem auf kleineren Straßen in der Region zu Verkehrsunfällen gekommen. Bei Kirn im Kreis Bad Kreuznach kam ein Lkw ins Rutschen.

Für die einen passt der Schnee zur Vorweihnachtszeit, für andere, die auf den Straßen unterwegs sind, ist er eher hinderlich. Nachdem in der Region am Mittwochmorgen die ersten Flocken fielen, wirkte sich das direkt auf den Verkehr aus. Insbesondere kleinere Landstraßen waren noch nicht geräumt.

Auto landet in Odernheim im Glan

Bei Kirn verlor ein Lastwagen-Fahrer in einer Kurve auf der B41 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer zu schnell unterwegs. Der Lkw stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Das Führerhaus kam von der Straße ab und rutschte in ein Wiesenstück. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Dazu, so die Polizei, musste der Verkehr umgeleitet werden. Auch in Feilbingert, ebenfalls im Kreis Bad Kreuznach, kam es laut Polizei zu einem kleineren witterungsbedingten Unfall.

Ein 27-jährige Autofahrerin ist auf glatter Straße in Odernheim von der Straße abgekommen. Die Frau landete mit ihrem Auto im Glan. Polizeiinspektion Kirn

In Odernheim führte eine Fahrt direkt in den Glan. Nach Angaben der Kirner Polizei war die 27-jährige Fahrerin zuvor auf schneebedeckter Straße mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen versank bis zum Dach im Wasser. Die junge Frau habe sich aber rechtzeitig durch das Fenster befreien können, so die Polizei. Sie habe sich auf das Dach gesetzt und auf die Rettungskräfte gewartet. Die 27-Jährige blieb unverletzt. Ihr Auto musste mit Hilfe eines Krans aus dem Fluss gehoben werden.

Räumdienste im Einsatz

Auf der A63 lag am Mittwochmorgen zwischen Mainz und Alzey für kurze Zeit eine geschlossene Schneedecke. Inzwischen seien die Fahrbahnen aber wieder frei, hieß es von Seiten der Autobahnpolizei Heidesheim. Unfälle habe es keine gegeben. Die Autobahnmeisterei gebe alles, hieß es am Vormittag.

Unfälle auch in Mainz

Auch in Mainz hat es am Mittwoch geschneit. Es kam aber zu keinen größeren Störungen. SWR J. Seitz

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz kam es am Morgen zu acht kleineren Unfällen. Vier seien in und um Alzey passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei aber niemand verletzt worden. Für die Witterungsverhältnisse sei es jedoch relativ ruhig.