Streit um Rollstuhlrampe in Bad Sobernheim vor Gericht

Der juristische Streit zwischen einem Bad Sobernheimer Unternehmer und der Verbandsgemeinde Nahe-Glan um eine Rollstuhlrampe pausiert erst einmal. Das hat ein Gericht entschieden.

Das Verwaltungsgericht in Koblenz hat nach Angaben des Unternehmers am Mittwoch vorerst mitgeteilt, dass es in dem Verfahren eine Reihe von Formfehlern gebe.

Es geht um eine Rampe für Rollstühle

Bislang können Rollstuhlfahrer die Büros im Gebäude nur schwer erreichen, erklärt der Geschäftsführer des Unternehmens in Bad Sobernheim. Es gebe lediglich einen Zugang über die Werkstatt, die jedoch unter anderem durch schwere Brandschutztüren geschützt sei.

Deswegen möchte der Unternehmer von der Straße aus eine Rampe in das Gebäude bauen lassen. Die zuständige Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat dies jedoch abgelehnt. Daraufhin hatte sich der Geschäftsführer an den Kreisausschuss des Kreises Bad Kreuznach gewandt und Widerspruch eingelegt. Der Kreisausschuss gab dem statt.

Verbandsgemeinde hält Straße in Bad Sobernheim für zu eng

Das wiederum will die Verbandsgemeinde Nahe-Glan nicht akzeptieren und klagt deshalb gegen den Kreisausschuss. Ihrer Ansicht nach gibt es bereits barrierefreie Zugänge, über die das Fabrikgebäude erreichbar sei. Außerdem grenze das Gebäude direkt an die Straße. Wenn die Rampe dort gebaut würde, würde die Straße an dieser Stelle zu eng.

Desweiteren führt die Verbandsgemeinde an, wenn man dem Unternehmen die Rampe nun erlauben würde, müsste man ähnliche Anfragen künftig auch genehmigen. Dann bestehe die Gefahr, dass die Straße für den Verkehr nicht mehr genutzt werden könne. Wie es in dem Fall nun weitergeht, ist noch nicht klar.