Schichtwechsel! So heißt eine bundesweite Aktion, bei der Behinderte und nichtbehinderte Menschen für einen Tag ihre Jobs tauschen. In diesem Jahr haben mehr als 1.500 Beschäftigte aus 240 Behinderten-Werkstätten in ganz Deutschland teilgenommen. Mit dabei war auch die Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens.