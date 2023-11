So entlarven Sie Fake News

Diese Fragen können Sie sich stellen, um zu prüfen, ob es sich um eine seriöse Nachricht oder um Desinformationen handelt:

Wer sagt das?

Ein Blick auf die Urheberinnen oder Urheber kann schon Hinweise darauf liefern, wie vertrauenswürdig die Information ist. Handelt es sich um eine Meldung der Tagesschau oder doch um eine Satire-Seite? Ein weiterer Tipp ist es, die Quellen zu prüfen. Werden überhaupt Quellen genannt und wen ja, welche? Handelt es sich z. B. um belastbare Studien oder offizielle Daten? Auch das Impressum kann wichtig sein. Hieran lässt sich oft schon erkennen, ob eine bestimmte Interessensgruppe hinter einer Meldung steht.

Welche Motivation steckt vielleicht dahinter?

In der täglichen Arbeit als Journalist werde man zur Skepsis erzogen, erklärt zum Beispiel André Rehse in seinem Artikel "Wie erkenne ich Fake News?". Er rät: Insbesondere wenn man etwas liest, das einen unmittelbar interessiert, trifft, emotional bewegt, Widerspruch oder Zustimmung hervorruft, sollte man überlegen, ob es vielleicht zu schön ist um wahr zu sein. Was bezweckt derjenige, der die Nachricht postet? Handelt es sich um einen Scherz oder steckt mehr dahinter?

Was sagen andere Quellen?

Oft hilft es, die Meldung in eine Suchmaschine einzugeben. Haben schon andere Quellen - die man vielleicht besser kennt und als seriös erachtet - bereits etwas zu dem Thema veröffentlicht? Tineye oder Google bieten zum Beispiel auch eine Bildersuchfunktion an. Einfach ein Bild hochladen und checken, ob es bereits in anderem Zusammenhang verwendet wurde.

Gibt es einen Faktencheck zu dem Thema?

In einigen Fällen gibt es auch schon professionelle Faktenchecks. Einige Beispiele für Faktencheck-Seiten:

Der #Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk

Die von der EU gefördete Faktencheck-Plattform Fakten gegen Fakes

Das Internetportal Mimikama, ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch

Das Projekt Hoaxmap, das vor allem Gerüchte über Asylsuchende aufspürt

Die Non-Profit-Organisation Correctiv

Und die SWR3-Redaktion sammelt ihre Faktenchecks hier.