Müllauto kippt in Mainz brennenden Abfall auf die Straße

In einem Müllauto gab es am Dienstagmorgen im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld einen Knall. Verletzt wurde niemand.

Nach SWR-Informationen hatte die Besatzung des Müllfahrzeugs im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld einen Restabfallbehälter an einem Hotel geleert, als es im Müllwagen eine Verpuffung gab. Weil es nach Feuer roch, kippten die Mitarbeiter die rund zwei Kubikmeter Müll kurzerhand auf die Straße, wo er von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Verletzt wurde niemand, auch am Auto entstand offenbar kein Schaden. Was genau zu der Verpuffung geführt hat, ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch unklar. Nach den Löscharbeiten konnte der Müllwagen weiterfahren.

In einem Mainzer Müllauto hat am Dienstagmorgen plötzlich Müll gebrannt. SWR Lutz, Corinna

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, werden die Mitarbeitenden auf solche Szenarien vorbereitet, sodass sie im Ernstfall wissen, wie sie sich richtig verhalten.

Immer wieder brennen Mülltonnen in der Region

Bereits in den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Mülltonnenbränden. Erst vor wenigen Tagen hatte im Dichterviertel in Wiesbaden eine Mülltonne Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Großraummülltonne komplett zerstört. Dabei sei ein Schaden von 600 Euro entstanden.

Im Juni wurden der Polizei in Mainz und in Bad Kreuznach zudem verschiedene Mülltonnenbrände gemeldet. Bei einem Mülltonnenbrand im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig wurde durch das Feuer auch das angrenzende Mehrfamilienhaus beschädigt. Auch an einem in der Nähe abgestellten Auto war durch die Hitze Sachschaden entstanden.

Brandstifter in der Mainzer Neustadt

In Mainz war bisher vor allem die Neustadt von den Mülltonnenbränden betroffen. Wie die Polizei dem SWR Anfang Juni mitteilte, kann es sich dabei um Wiederholungstäter, aber auch um Nachahmungstäter handeln.