Vier Feuer in Neustadt und Altstadt in Mainz

Vermutlich Brandstifter am Werk

Motorräder, Mülltonnen, Dixi-Klo: Am frühen Pfingstmontag hat es in Mainz innerhalb kürzester Zeit vier Feuer gegeben. Nicht das erste Mal in letzter Zeit.

Die Einsatzkräfte der Mainzer Feuerwehr mussten zum Teil parallel in die Mainzer Neustadt und in die Altstadt ausrücken. Begonnen hatte die Brandserie gegen 3.20 Uhr in der Mainzer Altstadt. Dort hatten laut Feuerwehr drei Motorräder Feuer gefangen. Das Feuer habe sich auf die Fassade ausgebreitet und dazu geführt, dass das Gebäude auch innen verraucht wurde. Während die Einsatzkräfte dort mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, brannte an anderer Stelle in der Altstadt eine Mülltonne. Auch hier rückte die Feuerwehr aus. Mainz Mülltonnen abgefackelt - Polizei sucht Brandstifter Seit Februar brennen in Mainz immer wieder Mülltonnen. Jetzt hat die Polizei eine Beschreibung des Täters. mehr... Flammen aus Müllcontainer greifen auf Garagendach über Fast gleichzeitig habe es dann zahlreiche Notrufe aus der Mainzer Neustadt gegeben. Dort waren mehrere Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Garagendach über, dieses habe mit einem Motortrennschleifer geöffnet werden müssen. Zuletzt wurde noch ein brennendes Dixi-Klo gemeldet. Dieses löschte die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim. Brandstifter am Werk? In den letzten Wochen hatte es in der Mainzer Neustadt immer wieder Feuer gegeben. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

