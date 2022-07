Kehrmaschine und Kanalisation in Mainz in Flammen

In der Mainzer Altstadt hat am Mittwoch eine Kehrmaschine gebrannt. Die Feuerwehr hatte einiges zu tun: Weil Kraftstoffe ausliefen, entstand auch in der Kanalisation ein Feuer.

Wie die Feuerwehr mitteilt, stand die Kehrmaschine am Nachmittag schon komplett in Flammen, als 14 Einsatzkräfte anrückten. Eine Rauchsäule sei schon bei der Anfahrt sichtbar gewesen. Das Feuer habe sich ausgebreitet und auf einen Baum in der Nähe übergegriffen. Auch Kraftstoffe, die aus dem Fahrzeug liefen, haben den Angaben zufolge gebrannt und sich entlang des Rinnsteins in beide Richtungen bis zur Kanalisation ausgebreitet. Flammen lodern aus Gulli Laut Feuerwehr konnte der Brand an der Kehrmaschine schnell gelöscht werden. Allerdings liefen die brennenden Kraftstoffe in die Kanalisation und stellten die Feuerwehr vor eine Herausforderung. Als zwei Kanalschächte geöffnet wurden, kam es zu einer Durchzündung innerhalb der Kanalisation. Auf der Straße war zu sehen, wie Flammen aus dem Gulli schlugen. Brennende Kraftstoffe liefen in die Kanalisation. Sebastian Schnell / Feuerwehr Bonn Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand. Anschließend wurden Messungen in den geöffneten Schächten durchgeführt, um eine erneute Verpuffung ausschließen zu können. Fahrzeuge, Straße und Gebäude beschädigt Durch die Hitze des Brandes wurden laut Feuerwehr mehrere geparkte Fahrzeuge, der Straßenbelag, sowie ein Gebäude beschädigt. Dort ließ die Hitze Fensterscheiben zerplatzen. Die Tiefgarage des betroffenen Gebäudes musste außerdem entraucht werden. Warum die Kehrmaschine in Brand geraten war, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.