Im Altarraum der Kirche St. Stephan in Mainz-Gonsenheim ist ein ehemaliger Priester bestattet. Nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt wurden, muss die Gemeinde entscheiden, was sie mit seinem Grab macht.

Ein großer blauer Teppich liegt hinter dem Altar in der Gonsenheimer Kirche St. Stephan. Er verdeckt die Grabplatte des früheren Gemeindepfarrers. Hier soll nichts "unter den Teppich gekehrt" werden, betont der heutige Pfarrer Thorsten Geiß. Aber seitdem die Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Pfarrer bekannt sind, haben viele in der Gemeinde ein Problem mit der Grabstätte im Altarraum.

Gottesdienste in Taufkapelle verlegt

"Wenn man auf dem Grab steht, ist das ein ganz merkwürdiges Gefühl", sagt Pfarrer Geiß. Die Grabplatte befindet sich im hinteren Teil der Kirche. Dort fanden an Werktagen auch immer die Gottesdienste statt. Die wurden jetzt in die Taufkapelle verlegt, bis geklärt ist, wie die Kirchengemeinde mit dem Grab des umstrittenen Priesters umgehen will.

Kindergartenkinder mussten seine Hand küssen

Der besagte Geistliche war von 1955 bis 1971 Gemeindepfarrer von St. Stephan. Dass er diese Position ausnutzte, ist in der Gemeinde mittlerweile hinlänglich bekannt. Dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, Karl-Otto Hofmann, wurden viele Geschichten zugetragen. So ließ der Pfarrer sich von Kindergartenkindern offenbar die Hand küssen, wenn er den Kindergarten besuchte, erzählt Hofmann.

Solche großen Gräber findet man normalerweise nur in Domkirchen. Bischöfe werden so begraben, aber keine Pfarrer.

Außerdem ließ er die Kirche St. Stephan umbauen. Der Altar wurde erhöht. Über einer Tür wurde ein Wappen des Pfarrers angebracht, direkt neben dem Wappen des Bischofs. Alles völlig untypisch für eine normale Kirche, sagt Pfarrer Thorsten Geiß. Er war 1998 als Diakon in der Pfarrgemeinde. Schon damals seien ihm das große Grab und der erhöhte Altar suspekt gewesen.

"Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" Wir nennen den Namen des besagten Pfarrers nicht, weil die Persönlichkeitsrechte eines Menschen auch nach seinem Tod fortbestehen (postmortales Persönlichkeitsrecht) und die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn nie gerichtlich abgeklärt werden konnten.

Missbrauchsstudie des Bistums erschüttert Pfarrgemeinde

Vor einem Jahr, als die Missbrauchsstudie im Bistum Mainz veröffentlicht wurde, kamen dann auch die schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Priester ans Licht: Ein Mann berichtet, dass er als Messdiener von dem früheren Gemeindepfarrer sexuell missbraucht wurde. Für viele Gemeindemitglieder ein Schock, auch für den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Karl-Otto Hofmann. "Ich war erschrocken, dass ein Mensch christlichen Glaubens zu solchen Übergriffen fähig ist, und dann noch ein Pfarrer."

"Kirche abreißen oder gar nichts tun"

Auch wenn die Vorwürfe nicht zweifelsfrei bewiesen werden können, in der Pfarrgemeinde haben sofort Diskussionen darüber begonnen, wie man nun mit dem Erbe des umstrittenen Pfarrers umgehen soll. "Es gab Leute die, überspitzt gesagt, der Meinung waren, wir müssten die ganze Kirche abreißen," erzählt Hofmann. Andere hätten dafür plädiert, gar nichts zu machen, weil die Vorfälle schon so lange her gewesen seien. Auch die Exhumierung des Pfarrers stand zur Debatte. Im Verwaltungsrat und im Pfarrgemeinderat begann ein langer Prozess.

Pfarrer Thorsten Geiß und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Karl-Otto Hofmann beschäftigen sich seit einem Jahr damit, wie mit dem Erbe des früheren Gemeindepfarrers umgegangen werden soll. SWR

Es wurden Gespräche mit dem Bistum und dem Betroffenenbeirat geführt. Das Ganze sei wie ein Puzzle gewesen, sagt Karl-Otto Hofmann. "Erst wenn man alle Puzzleteile zusammengetragen hat, hat man das gesamte Bild." Die Entscheidung sei nun gefallen. Am kommenden Dienstag soll die Pfarrgemeinde darüber informiert werden. Erst dann wird die Entscheidung auch der Öffentlichkeit mitgeteilt.