Ein älterer Mann soll von einem Weinberg in Mainz-Laubenheim in einen privaten Garten geschossen haben. Sein Ziel: eine Taube auf einem Baum.

Der Garten gehört zu einem Haus neben den Weinbergen in Mainz-Laubenheim. Die Bewohnerin steht immer noch unter Schock. Sie hat Angst und will deshalb anonym bleiben. Es fällt ihr noch schwer, darüber zu reden, was am Montagvormittag passiert ist.

Mann mit Gewehr im Anschlag

Die Frau hatte sich gerade Kaffee in ihrer Küche gekocht, als sie sah, wie ein älterer Mann mit seinem dunklen Opel Kadett auf dem Feldweg vor ihrem Haus stoppte.

Der Mann sei ausgestiegen und habe ein Gewehr aus dem Auto genommen. Dann sei er geradewegs auf ihr Haus zugelaufen und rechts auf den Weinberg neben ihrem Haus gegangen.

Mann schießt mit Gewehr auf Taube

Plötzlich hörte sie einen Schuss. "Ich war völlig außer mir, ich bin sofort auf den Balkon und habe ihn ganz laut gefragt, was das denn soll", erzählt die Frau. Der Mann habe ihr ganz ruhig und selbstsicher geantwortet und gesagt, er mache das, was jeder Mann tun sollte. Zu einer herbeigeeilten Nachbarin habe er noch gesagt, jeder sollte Tauben abschießen.

"Ich mache das, was jeder Mann tun sollte - Tauben abschießen.

Daraufhin sei er in sein Auto gestiegen und weggefahren. Die beiden Frauen gingen in den Garten und sahen, was er meinte. Im Gebüsch unter dem Baum vor ihrem Schlafzimmerfenster lag eine tote Taube.

Die Frauen fotografierten das tote Tier und gingen ins Haus, um die Polizei zu alarmieren. Zehn Minuten später sei aber die tote Taube verschwunden gewesen.

Im Gebüsch unter dem Baum in dem Garten der Frau liegt die erschossene Ringeltaube. privat

Polizei findet nur noch Federn und Blut der toten Taube

Die Polizei entdeckte dann auch nur noch Federn und Blut in dem Gebüsch. Sie suchte in dem Garten, in dem Weinberg und auch auf dem Feldweg nach dem Projektil des Gewehrs, fand aber nichts.

Die Mainzerin vermutet, dass der Schütze zurückgekommen ist, um die tote Taube aus ihrem Garten zu holen. "Er wollte bestimmt sichergehen, dass niemand das Projektil seines Gewehres findet", sagt sie, "dann hätte man ja eine Spur zu ihm."

Die Mainzerin fragt sich, warum der Unbekannte so zielgerichtet zu ihr mit seinem Gewehr gekommen war und die Taube abgeschossen hat. "Das hätte auch anders ausgehen können, wenn das Projektil Kinder oder Spaziergänger getroffen hätte", sagt sie.

Polizei sucht Mann mit Jagdgewehr

Die Polizei fahndet jetzt nach dem unbekannten Schützen. Sie geht davon aus, dass der Mann ein Jagdgewehr benutzt hatte.

Bei der Frau bleibt ein ganz ungutes Gefühl zurück: "Ich fühle mich auf meinem eigenen Grundstück nicht mehr sicher - das ist ein ganz schlimmes Gefühl."