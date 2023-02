Klima-Aktivistinnen stören Rede von Friedrich Merz in Mainz

per Mail teilen

Zwei Klima-Aktivistinnen der sogenannten Letzten Generation haben eine CDU-Veranstaltung im Erbacher Hof in Mainz gestört. Während einer Rede von Friedrich Merz klebten sie sich vor dem Rednerpult fest.

Wie auf einem Video der "Letzten Generation" bei Twitter zu sehen ist, standen die beiden Frauen im voll besetzten Saal des Erbacher Hofs während der Rede des CDU-Parteivorsitzenden Merz auf und machten lautstark auf sich aufmerksam. Dabei riefen sie unter anderem: "Sie wussten Bescheid und haben die Krise dennoch befeuert! Was ist Ihre Klimapolitik, Herr Merz?" Eine der Aktivistinnen klebte sich außerdem mit einer Hand auf der Bühne vor dem Rednerpult fest.

"Ziel dieser Aktion war es, das Treffen zu stören, weil die Regierung seit Jahren weiß, dass es diese Klimakatastrophe gibt, und es wird trotzdem nichts getan."

Nach Angaben der "Letzten Generation" sind die beiden Aktivistinnen 21 und 49 Jahre alt. Sicherheitsleute konnten die festgeklebte Frau nach wenigen Minuten mit Öl vom Boden lösen. Beide Aktivistinnen wurden schließlich aus dem Saal geführt.

‼️ Rede von @_FriedrichMerz unterbrochen‼️ Zwei Menschen haben beim CDU-Neujahrsempfang in Mainz daran erinnert, dass die Lebensgrundlagen zu schützen sind. Andere Politik bricht die Verfassung. Kein Bali-Witz und kein Versteckspiel ändern daran etwas: https://t.co/JJB5DLHhyf

Klima-Aktivistinnen flüchteten vor der Polizei

Wie die Mainzer Polizei mitteilt, flüchteten die beiden Frauen, bevor die Polizei eintraf. Dabei hätten sie in den Räumlichkeiten des Erbacher Hofes noch einen Feueralarm ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, gebe es konkrete Hinweise auf die Identität der Frauen, die nun geprüft würden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Merz besucht Neujahrsempfang der Mainzer CDU

Im Erbacher Hof im Mainz fand am Donnerstag der Neujahrsempfang der Mainzer CDU statt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) rief Merz den Frauen nach: "Vielen Dank für Ihren Besuch". Anschließend fuhr er mit seiner Rede fort und sagte: "Anders als die, die sich festkleben, geben wir eine Antwort, wie man das Thema wirklich lösen kann."

„Es ist doch schön, dass Sie noch da sind! Ihre Kollegen sind ja zurzeit auf #Bali. Grüßen Sie Ihre Freundinnen und Freunde, wenn die dann in 2-3 Wochen gut erholt aus dem Urlaub zurückkommen, um sich wieder irgendwo festzukleben.“ (tm) https://t.co/8KKQ4bfMLX

Merz spielte später in seinem Tweet "Es ist doch schön, dass Sie noch da sind! Ihre Kollegen sind ja zurzeit auf #Bali" auf den Flug zweier Klimaaktivisten an, einem Mann und einer Frau. Beide sollten wegen einer Straßenblockade in Stuttgart vor Gericht erscheinen. Stattdessen waren beide nach Asien gereist. Kritiker warfen der "Letzten Generation" daraufhin Doppelmoral vor.

Aktivistinnen müssen mit Anzeigen rechnen

Der Kreisvorsitzende der CDU Mainz, Thomas Gerster, äußerte sich auf SWR-Anfrage und sagte, dass die Aktion sich leider nicht ganz habe verhindern lassen. Seiner Meinung nach seien die Aktivistinnen aber nicht sehr professionell vorgegangen. Gerster rechne nun mit mehreren Anzeigen. Nach Angaben der Mainzer Polizei steht der Anfangsverdacht von Straftaten wie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln im Raum.

Die Störung der CDU-Versammlung war nicht die erste Aktion der "Letzten Generation" in Mainz. Anfang Januar sowie Mitte Dezember hatten Aktivistinnen und Aktivisten die Alicenbrücke am Mainzer Hauptbahnhof blockiert und so für Verkehrsbehinderungen gesorgt.