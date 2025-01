Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Worms

Eine Autofahrerin übersah offenbar beim Abbiegen ein Ehepaar, das die Straße überquerte - und erfasste die beiden. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.

Der Unfall passierte am Samstagvormittag in der Innenstadt in der Nähe eines Wormser Einkaufsparks. Eine 71-jährige Autofahrerin war laut Polizei gerade vom Parkplatz dieses Einkaufsparks heruntergefahren und wollte in die Scheidtstraße abbiegen. Dort überquerte aber gerade das Ehepaar die Fahrbahn - es kam zum Zusammenprall.

84-Jährige wird mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der 85-jährige Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 84-jährige Frau wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht, erlag dort aber später ihren schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab sie in einer ersten Befragung an, dass die Sonne sie geblendet habe.

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei schaltete einen Gutachter ein, um die Unfallursache zu klären und stellte das Fahrzeug sicher. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei in Worms unter 06241/852-0 melden.