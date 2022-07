Feuerwehren in Rheinhessen sind auf Waldbrand vorbereitet

Fünf Brandstufen

Brennt irgendwo in Rheinhessen ein Feld oder ist Feuer in einem Wald ausgebrochen, dann ist die Feuerwehr vor Ort für die Bekämpfung zuständig. Ein Brand ist nach seiner Größe in fünf Stufen eingeteilt. Umso mehr es brennt, umso höher ist die Stufe. Bei den Stufen 1 bis 3 ist die Feuerwehr einer Gemeinde allein für das Löschen verantwortlich.