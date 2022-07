Hitze im Pfälzerwald: Höchste Gefahrenstufe für Waldbrand

Im Pfälzerwald rund um Kaiserslautern gilt derzeit die höchste Stufe im Waldbrandgefahrenindex. Experten erwarten, dass sich die Lage in den kommenden Tagen zumindest etwas entspannt.

Die Stadtverwaltung in Kaiserslautern hat bei Twitter dazu aufgerufen, im Pfälzerwald momentan besonders vorsichtig unterwegs zu sein. Spaziergänger, Wanderer und Mountainbiker sollten nichts Brennendes mit in den Wald nehmen und auch keine offenen Feuer entzünden. Sollte jemand Rauch oder sogar Flammen rund um Kaiserslautern entdecken, müsse sofort die Feuerwehr alarmiert werden.

Pfälzerwald gilt als nur gering brandgefährdet

Die Wälder in Rheinland-Pfalz gelten nach Angaben von Landesforsten RLP eigentlich nur als "gering brandgefährdet". Da die Wälder einen großen Anteil an Laubbäumen haben und durch das dichte Wegenetz die Feuerwehr schnell am Einsatzort sein kann, blieb auch der Pfälzerwald bislang von massiven Waldbränden bislang verschont.

Gegend um Trippstadt besonders trocken

Dennoch macht die anhaltende Trockenheit in Kombination mit der Hitze den Pfälzerwald zu einem überdimensionalen Zündholz. "Das Kronendach weist nach den Trockenjahren Schäden auf. Dadurch kommt immer mehr Licht und Wärme auf dem Boden an", so Tobias Stubenazy, Referent für Waldschutz bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Besonders im Pfälzerwald rund um Trippstadt sei die Waldbrandgefahr in der Region hoch.

Waldbrandgefahr soll zumindest etwas zurückgehen

Der Deutsche Wetterdienst geht allerdings davon aus, dass die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen zumindest etwas zurückgeht. Ohnehin ist nicht der komplette Pfälzerwald betroffen. In der Südwestpfalz gilt weiterhin "nur" die Warnstufe vier, immerhin die zweithöchste im Gefahrenindex. Bis Ende der Woche sinkt die Waldbrandgefahrenstufe in der Pfalz in den meisten Regionen auf Stufe drei, bevor sie Anfang nächster Woche voraussichtlich wieder ansteigt.

Drei Waldbrände im Dahner Felsenland

Dass auch eine geringere Waldbrandgefahrenstufe nicht vor den Flammen schützt, beweisen gleich drei Brände, die am Dienstag im Dahner Felsenland ausgebrochen sind. Am Vormittag brannte es nach Angaben der Polizei zunächst zwischen Nothweiler und Rumbach. Am Nachmittag stand erneut eine kleine Fläche bei Nothweiler in Flammen. Der dritte Brand konnte am Abend bei Rumbach gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.