Fastnachtsdienstag: Umzüge in Rheinhessen und in Mainz

Noch ist sie nicht vorbei, die fünfte Jahreszeit. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen in Rheinhessen. Die meisten Umzüge starten um kurz nach 14 Uhr. Eine kleine Übersicht:

Nieder-Olm geht "uff die Gass"

Einer der größten Umzüge in Rheinhessen ist der in Nieder-Olm. Er startet um 14:11 Uhr und führt durch die Straßen der Stadt. Viele Straßen sind bis 17 Uhr gesperrt. Der Umzug endet in der Ludwig-Eckes Halle und klingt dort auch aus.

Großer Umzug in Nackenheim

In Nackenheim im Kreis Mainz-Bingen geht es am Dienstag um 14:11 Uhr los. Es gibt 32 Zugnummern. Es laufen viele Kinder mit, die Meenzer Kleppergarde ist dabei und die Maasgrunder Entenbrüder. Das Ganze endet mit einer großen Party in der Ringerhalle.

Umzug und Party in Zornheim

In der Weinbaugemeinde Zornheim geht es bereits um 11:11 Uhr mit einem Frühschoppen los. Auf dem Ulmenplatz steht ein beheiztes Zelt. Der Umzug beginnt ebenfalls um 14:11 Uhr, danach steigt der Kindermaskenball und gegen 16:33 Uhr beginnt die Fastnachtsparty.

"Fastnachts-Dienstags-Zug" in Gau-Algesheim

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich ab 13 Uhr auf. Um 14:11 Uhr geht es dann auch in Gau-Algesheim los. Danach werden die schönsten Gruppen ausgezeichnet. Auch in Gau-Algesheim sind wegen des Fastnachtsumzugs Straßen gesperrt und es gibt vorübergehende Halteverbote. Wer sich nicht daran halte, werde abgeschleppt, schreibt der Carnevalverein Gau-Algeseheim.

In Undenheim startet um 15:11 Uhr

Der Umzug in Undenheim im Kreis Mainz-Bingen wird vom Dorfförderverein unterstützt. Das "Unnerummer Zug-Becherche" wird im Vorfeld zu diesem Zweck verkauft. Außerdem werden Kuchen für die Helferinnen und Helfer gebacken und gespendet. In der Goldbach-Halle steigt am Dienstag dann noch die "After-Umzugs-Party".

Ludwigshöhe feiert auch am Dienstag

In Ludwigshöhe startet der Umzug um 14:11 Uhr am Gemeindezentrum. Der Musikverein lädt auch wieder zum traditionellen Eierbrotessen im Feuerwehrgerätehaus ein. Dort endet auch der Umzug.

In Mainz gibt es drei Umzüge

Gefeiert wird im Mainzer Stadtteil Drais. Dort setzt sich der Zug um 14:11 Uhr in Bewegung. Die Veranstalter erwarten mehrere Tausend Besucher. In Mainz-Mombach veranstalten die Fastnachtskorporationen den traditionellen Schissmelledienstagsumzug. Dort geht es um 14:33 Uhr los. Abends gibt es dann eine närrische Party beim Mombacher Turnverein. Und dann gibt es in Mainz noch die Kappenfahrt. Ab 15:11 fahren Vertreter der Garden in Cabrios und kleinen Golfwagen durch die Innenstadt und verteilen noch einmal Bonbons.

Die Mainzer Mobilität weist darauf hin, dass wegen der Kappenfahrt Busse und Straßenbahnen nicht durch die Innenstadt fahren können.