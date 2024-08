Backfischfest in Worms beginnt am Wochenende

Das Backfischfest in Worms erinnert an die Fischerzunft, die es dort einmal gab. Und ab Samstag wird diese Erinnerung mit dem großen Volksfest wieder wach gerufen.

Das Backfischfest folgt einem festen Programm - jedes Jahr. Es wird am Samstagnachmittag auf dem Wormser Marktplatz offiziell eröffnet. Einen Tag später folgt dann der traditionelle Festumzug durch die Innenstadt mit Fahnenschwenkern, Motivwagen und viel Publikum am Straßenrand. Danach ist die Festwiese am Rhein Dreh- und Angelpunkt des Wormser Backfischfestes. Für den Besuch dort sollte man folgendes beachten:



Weniger Busse und Züge auf Nachhauseweg

Durch die Riedbahnsanierung in Hessen fahren Busse und Züge rund um das Wormser Backfischfest nicht wie gewohnt. Es fehlen Sonderzüge und auch Busse, um die Festbesucherinnen und Besucher am Abend nach Hause zu bringen. So fahren in diesem Jahr keine Sonderzüge in Richtung Mainz und Mannheim.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte sich vorher genau über mögliche Abfahrtszeiten informieren. Wer mit dem Auto kommt, zahlt auf dem Parkplatz an der Festwiese und dem benachbarten Parkplatz Alter Schlachthof vier Euro am Tag.

Wer sich mit dem Auto abholen lassen möchte, für den gibt es einen neuen offiziellen und gut ausgeleuchteten Abholpunkt in der Nähe des Festplatzes. Dieser befindet sich beim Busparkplatz am Nibelungenring.

Kiffen auf der Wormser Festwiese verboten

Das Wormser Backfischfest ist ein Familienfest, deshalb hat die Stadt Worms den Konsum von Cannabis auf dem gesamten Festgelände untersagt. Das Sicherheitspersonal wird kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird. Wenn nicht, drohen Strafen. Außerdem wird darauf geachtet, dass Jugendliche nicht Alkohol trinken oder Drogen nehmen.

Keine E-Scooter, Haustiere und Glasflaschen beim Backfischfest erlaubt

Auf dem Wormser Backfischfest haben einige Gegenstände nichts zu suchen - beispielsweise Glasflaschen, Drogen, Waffen und Pfefferspray. Auch Hunde, Fahrräder und E-Scooter dürfen nicht auf den Festplatz mitgenommen werden.

Fahrzeug-Sperren sorgen beim Backfischfest in Worms für Sicherheit. SWR K. Pezold

Kontrolle der Taschen und Rucksäcke in Worms

An den Haupteingängen zum Backfischfest werden Taschen und Rucksäcke der Besucherinnen und Besucher kontrolliert. Es empfiehlt sich, große Taschen zuhause zu lassen. Das Mitbringen von Plastikflaschen, beispielsweise für Wasser, ist erlaubt. Das gesamte Festgelände wird videoüberwacht. Zudem werden mobile Fahrzeugsperren aufgebaut, um die Menschen zu schützen.

Kein Abschluss-Feuerwerk wegen Afrikanischer Schweinepest

Freunde von Feuerwerk werden beim Backfischfest diesmal enttäuscht sein. Denn wegen der Afrikanischen Schweinepest wird es am 1. September kein Abschlussfeuerwerk geben. So soll verhindert werden, dass durch das laute Knallen der Feuerwerkskörper mit Schweinepest infizierte Wildtiere aufgeschreckt werden, die dann möglicherweise auf andere andere Schweine treffen und sie mit der tödlichen Krankheit anstecken.