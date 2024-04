Der Konsum von Cannabis ist zum Teil legalisiert. Auf den großen Festen in Worms darf dennoch nicht gekifft werden. Das betrifft unter anderem den Pfingstmarkt und das Backfischfest.

Die Stadt Worms begründet das Verbot mit dem Bundesgesetz, das den Konsum von Cannabis regelt. Darin steht unter anderem, dass in der Nähe von Schulen und Kinderspielplätzen kein Cannabis geraucht werden darf.

Wormser Festplatz liegt in Schutzradius

Der Festplatz in Worms fällt in solch einen geschützten Radius, da sich zwei Schulen und ein Spielplatz in direkter Umgebung befinden. Außerdem ist es auch verboten zu kiffen, wenn Minderjährige in der Nähe sind. Dies ist natürlich auch auf dem Backfischfest oder dem Pfingsmarkt der Fall.

Explizites Kiff-Verbot in Worms von Nöten?

Vor dem Hintergrund des Bundesgesetzes sei es deswegen auch eigentlich gar nicht nötig, von Seiten der Stadt ein explizites Kiff-Verbot für die Wormser Feste zu verhängen, heißt es in einer Mitteilung. Um aber Unklarheiten auszuschließen, werde es möglicherweise dennoch ein solches Verbot geben.

Noch keine Regelungen in Bad Kreuznach

In Bad Kreuznach gibt es noch keine individuelle Regelung zum Umgang mit Cannabis auf Volksfesten. Man wolle erst noch auf eine Regelung auf Landesebene warten, teilte die Stadt dem SWR mit.

Dabei geht es auch darum, die Zuständigkeiten für mögliche Kontrollen zu regeln - für was werden die Ordnungsämter zuständig sein, für was die Polizei?

Wie wird es auf Mainzer Festen gehandhabt?

Wie die Stadt Mainz es zum Beispiel beim Johannisfest im Juni mit dem Kiffen regeln will, dazu hat sie sich auf SWR-Anfrage bislang noch nicht geäußert.

Teile des Festbereichs liegen zumindest in der Zone, in der gekifft werden dürfte. Aber auch hier würde aller Wahrscheinlichkeit nach dieselbe Regelung wie in Worms greifen, nämlich dass in der Nähe von Minderjährigen kein Joints geraucht werden dürfen.