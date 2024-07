Evakuierung am Donnerstag

Bei Bauarbeiten am Alten Jüdischen Friedhof in Mainz ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Knapp 10.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Nach Angaben der Stadt Mainz handelt es sich um eine 500 Kilogramm schwere britische Weltkriegsbombe. Sie wurde am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in der Nähe des Alten Jüdischen Friedhofs im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld gefunden. Evakuierung betrifft knapp 10.000 Menschen Für die Entschärfung müssen alle Gebäude in einem Radius von rund 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Etwa 9.500 Menschen müssen ihre Häuser, Wohnungen und Arbeitsstellen räumen. Die Evakuierung soll am Donnerstag bis 9 Uhr abgeschlossen sein. Im Evakuierungsbereich liegen auch mehrere Schulen - die Goetheschule, die Berufsbildende Schule Mainz, die Dr. Martin-Luther-King-Schule und die Astrid-Lindgren-Schule. In diesem Radius müssen die Menschen in Mainz ihre Häuser am Donnerstag bis 9 Uhr verlassen haben. Stadt Mainz Straßen- und Bahnverkehr stark betroffen Nach Angaben der Stadt Mainz wird es im Rahmen der Entschärfung am Donnerstag wegen der Nähe zu den Gleisen am Hauptbahnhof auch zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen. Sowohl die Gleise in Richtung Bingen und Koblenz als auch eine Straßenbahnstrecke liegen innerhalb des Evakuierungsbereichs. Auch das SWR-Funkhaus ist betroffen. Die Stadt Mainz hat die wichtigsten Infos rund um die Bombenentschärfung zusammengefasst: Auf der Seite findet sich auch eine Lister aller Straßen, die evakuiert werden müssen. Infoseite der Stadt Mainz zur Bombenentschärfung am Donnerstag Bombe in Mainz hat intakten Zünder Experten von Kampfmittelräumdienst, Polizei und Feuerwehr haben die Bombe untersucht und entschieden, dass der Blindgänger am Donnerstag entschärft werden soll. Die britische Fliegerbombe hat nach Angaben der Experten noch einen intakten Zünder, der derzeit schwer zugänglich ist. Deswegen müsse die Entschärfung besonders gut vorbereitet werden. Der Fundort werde bewacht, in unmittelbarer Nähe bestehe Lebensgefahr. Stadt Mainz will Betreuungsstelle einrichten Neben der Evakuierung wird es auch Sperrungen und Behinderungen im Straßenverkehr geben. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich am Donnerstag einen alternativen Aufenthaltsort suchen. Für hilfsbedürftige Menschen werden laut Stadt schnellstmöglich Transportmöglichkeiten, ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle bereitgestellt. Nähere Einzelheiten dazu und eine Telefonnummer für Betroffene will die Stadt am Mittwoch bekanntgeben.