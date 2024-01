Bahnstreik und Bauerndemo erschweren Abitur in Mainz

Abiturientinnen und Abiturienten in Mainz und Rheinhessen müssen sich am Mittwoch auf einiges gefasst machen. Die ersten Prüfungen stehen an, aber es ist fraglich, ob sie dort pünktlich hinkommen.

Morgen beginnen, auch in Rheinhessen, die diesjährigen schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Deutsch. Die Arbeiten finden wie geplant statt, heißt es aus dem Bildungsministerium und das trotz Bahnstreiks: Die Schülerinnen und Schüler müssten nach Möglichkeit pünktlich erscheinen.

Abitur-Prüfungen könnten eventuell später beginnen

Auch wenn ein Teil der Schülerinnen und Schüler vermutlich von den Streiks betroffen sein wird, so wäre es nicht verhältnismäßig, die Prüfungstermine zu verschieben, heißt es auf eine SWR-Anfrage. Betroffene, die auf dem Weg zu Schule merkten, dass sie zu spät kommen, sollten das der Schule melden. Die könne dann den Beginn der Prüfung verschieben.

Genau so will das beispielsweise das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey machen. Über 100 Schülerinnen und Schüler machen dort dieses Jahr Abitur, sagte ein Sprecher dem SWR. Man sei in Gesprächen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde. Wenn sich absehbar viele Schüler verspäteten, werde man später anfangen oder den Prüfungszeitraum ausnahmsweise verlängern.

Erneut Hunderte Traktoren in Mainz erwartet

Und nicht nur der Bahnstreik wird den Abiturientinnen und Abiturienten am Mittwoch vermutlich das Leben schwer machen. Auch die Landwirte planen eine erneute Aktion in Mainz, sagt Mitorganisator Carsten Dietz. Wie bereits am Montag wollen sich Hunderte von Traktoren auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim versammeln, diesmal schon um 9 Uhr vormittags.

Vom Messegelände aus wollen die Landwirte dann erneut geschlossen ins Regierungsviertel fahren - mit voraussichtlich rund 100 Traktoren. Wegen der Anreise der Traktoren kann es auf den Autobahnen und anderen Straßen rund um Mainz schon am Morgen zu Behinderungen kommen.

Schülerinnen und Schüler befürchten Probleme durch blockierte Straßen

Die Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV RLP) schaut nach eigenen Angaben besorgt auf die angekündigte Demonstration der Landwirte. Diese werde den Weg zu den ohnehin schon stressigen Prüfungen noch zusätzlich erschweren.

Sarah Dowidat, Pressereferentin der LSV RLP, sagte, man verstehe zwar die schwierige Lage, in der sich die Landwirte und Landwirtinnen momentan befänden und befürworte Kundgebungen und Demonstrationen im Allgemeinen sehr. "Dennoch sehen wir Probleme aufgrund der blockierten Straßen, die Schüler und Schülerinnen daran hindern könnten, rechtzeitig zu den Abiturprüfungen zu kommen," so Dowidat. Man hoffe auf Verständnis für die Sorgen der Abiturienten, und dass es Maßnahmen geben werde, um negative Konsequenzen zu vermeiden.

Auch die Schülervertretung des Landkreises Alzey-Worms appelliert an die Lehrkräfte, Verständnis für die Schülerschaft aufzubringen und angesichts der erschwerten Verkehrssituation entstandene Zeitverluste zu berücksichtigen.