Junge stirbt nach Badeunfall im Schwimmbad Nieder-Olm

Trotz schneller Hilfe im Krankenhaus hat er es nicht geschafft: Ein vierjähriger Junge ist an den Folgen eines Badeunfalls gestorben. Der Unfall hatte sich bereits vor einigen Tagen ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Vierjährige am Dienstag vergangener Woche in einem Becken des Nieder-Olmer Schwimmbads entdeckt worden. Mitarbeitende des Schwimmbads leisteten demnach sofort Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in die Uni-Klinik Mainz. Dort starb er allerdings am vergangenen Donnerstagabend an den Folgen des Unfalls, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Mainz prüfen nun, was genau zum Tod des Jungen geführt hat. Bislang geht die Polizei davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Das Kind ist vermutlich in das Becken gefallen.

Außenanlage und Freibecken des Rheinhessenbads in Nieder-Olm SWR Franziska Maurer

Fünfjähriges Mädchen stirbt nach Badeunfall in Tübinger Klinik

Nicht nur im Rhein und in Badeseen, auch in öffentlichen Schwimmbädern ereignen sich immer wieder schwere Badeunfälle. So etwa im Albstädter Freizeitbad "Badkap" (Zollernalbkreis) - dort wurde am Donnerstag ein fünfjähriges Mädchen leblos gefunden. Trotz sofortiger Reanimation durch einen Rettungsschwimmer, durch die Hilfe von Ersthelfern und einer zufällig anwesenden Kinderärztin starb das Kind am Freitag in einer Tübinger Klinik.