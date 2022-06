Schläge in Warteschlange am Freibad Nieder-Olm

Die Hitze hat am Wochenende viele Menschen in die Freibäder und an die Seen in Rheinhessen gelockt. In Nieder-Olm kam es dabei zu einem Streit, ein Mann wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, standen am Sonntagnachmittag mehr als 100 Menschen am Freibad in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) an, das zu diesem Zeitpunkt voll war. Weil sich zwei Männer vorgedrängelt hätten, seien sie von zwei Wartenden gebeten worden, sich hinten anzustellen.

Darauf soll einer der Vordrängler dem Mann in der Warteschlange ins Gesicht und mit den Fäusten auf den Kopf geschlagen haben. Zusammen mit seiner Begleitung sei er dann ins Schwimmbad gegangen, aber vermutlich über einen Zaun geflüchtet, als die Polizei kam.

Freibäder in Mainz nicht überfüllt

Auch im Freibad in Mainz-Mombach suchten am Wochenende viele Badegeäste Abkühlung. SWR

Die beiden Mainzer Freibäder Mombach und Taubertsbergbad erlebten am Wochenende einen Besucheransturm. Überfüllt waren aber beide Bäder nach Angaben der Betreiber nicht. So passen nach Angaben des Mombacher Freibads 8.000 Badegäste auf das Gelände. Davon sei man an beiden Tagen noch entfernt gewesen.

Voller Parkplatz am Pfarrwiesensee in Gimbsheim

Am Pfarrwiesensee in Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) gab es an diesem Wochenende auch keine Probleme. Zwischenzeitlich seien alle 600 Parkplätze belegt gewesen, sagte Bürgermeister Matthias Klös. Nach seinen Angaben kommen die meisten Badegäste aus dem Umkreis Bad Kreuznach, Wiesbaden, Mainz und Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis).

Vergangenes Jahr hatten bis zu 3.000 Besucher täglich den See belagert. Dabei hätten die Menschen den Ort zugeparkt und sich rücksichtslos verhalten, so Klös. Damals galten Corona-Auflagen und es durften nur weniger Menschen an den See.

Freibad Maaraue vorübergehend geschlossen

Im Freibad Maaraue in Mainz-Kostheim fällt der Badespaß dagegen vorübergehend aus. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden ist die Brunnenwasserpumpe defekt, sodass es Probleme bei der Wasserversorgung des Schwimmbads gibt. Eine Fachfirma sei beauftragt worden und soll den Schaden so schnell wie möglich beheben. Zusätzlich gebe es ein Leck, das bisher noch nicht geortet werden konnte.

Das Freibad Maaraue ist vorübergehend geschlossen. SWR

Wieder tödlicher Badeunfall im Rhein

Während in den Schwimmbädern in der Region ausgebildetes Rettungspersonal im Einsatz ist, gibt es das am Rhein nur an wenigen Stellen. Für einen 28-Jährigen aus Darmstadt endete ein Bad im Fluss am Wochenende tödlich. Die Leiche des Mannes war am Samstagabend im Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden entdeckt worden. An Fronleichnam war ein Vater vor den Augen seiner Kinder im Rhein bei Bingen ertrunken.

Polizei und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnen immer wieder eindringlich vor dem Baden im Rhein. Sog und Strömung zögen selbst Menschen unter Wasser, die gut schwimmen könnten. Deshalb sei nur das Baden in überwachten Badeseen oder in Freibädern sicher. Das Baden in Flüssen oder unbewachten Seen könne sehr schnell tödlich enden.