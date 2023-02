In der Nacht auf Sonntag hat es auf dem Gelände eines Autohauses in Worms gebrannt. Fünf Autos wurden dabei zerstört. Die Polizei ermittelt, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugen meldeten gegen 1:15 Uhr, dass es auf dem Gelände am Floßhafen am Rhein brenne. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Autos schon lichterloh in Flammen gestanden, so die Polizei. Die Berufsfeuerwehr Worms habe den Brand löschen können.

Insgesamt seien fünf Autos vollständig ausgebrannt, ein weiteres sei durch Hitzeeinwirkung beschädigt worden, so die Polizei. Verletzt worden sei niemand.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Polizei erklärte, eine vorsätzliche Tat könne nicht ausgeschlossen werden, und rief Zeugen auf, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden. Entweder unter der Telefonnummer 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.