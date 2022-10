Erneut Feuer in Kompostanlage in Worms: Polizei vermutet Brandstiftung

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate zog in der Nacht beißender Qualm über Worms. In der Kompostanlage im Norden der Stadt hat es erneut gebrannt.

Das Feuer war am späten Dienstagabend auf der Kompostanlage am Entenpfuhl in Worms ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr stand Grünschnitt auf einer Fläche von zehn auf zehn Metern in Flammen.

Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Qualm zog bis an die Bundesstraße 9 zwischen Worms und Rheindürkheim und sorgte dort für Sichtbehinderungen. Die Bevölkerung wurde unter anderem über die Warn-App NINA informiert.

Brände auf Kompostanlage brachen jedesmal nachts aus

Die Feuerwehr musste die Grünabfälle mit Radladern auseinanderziehen, um tiefliegende Glutnester löschen zu können. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Auch am Morgen nach dem Brand qualmt der Komposthaufen noch. SWR Jürgen Wolff

Die Polizei teilte mit, sie gehe von einer Brandstiftung aus. Und: Auf derselben Kompostanlage hatte es bereits im Juli und im August gebrannt. Auch damals waren die Brände spät abends oder nachts ausgebrochen.