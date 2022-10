In Worms brennen schon wieder Strohballen

In Worms hat es in der Nacht zum Sonntag erneut an zwei Orten gebrannt. Unbekannte steckten Strohballen und einen Container in Brand.

Nach Polizeiangaben meldete ein Autofahrer kurz nach Mitternacht, dass auf einem Feld zwischen Worms-Herrnsheim und der Wohnsiedlung "In den Lüssen" mehrere Strohballen brennen. Wie sie entzündet wurden, sei noch unklar, so die Polizei. Die Wormser Berufsfeuerwehr sei mehr als fünf Stunden damit beschäftigt gewesen, den Brand auf dem Feld zu löschen. Auch Container angesteckt Kurze Zeit später wurde in unmittelbarer Nähe ein weiterer Brand gemeldet. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurden Kartons in einem Container angezündet. Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden Brandstiftungen im Zusammenhang zueinander stehen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Ähnliche Brandstiftung immer wieder Immer wieder ist es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Brandstiftungen in Worms gekommen. Auf dem Feld bei Worms-Herrnsheim etwa wurden im Jui Strohballen mit einem ins Stroh eingewickelten Altölkanisters entzündet. Am vergangenen Wochenende erst waren hunderte Strohballen auf Feldern bei Worms-Rheindürkheim in Brand geraten. Zuletzt hatte es mehrfach auch im Kompostwerk in Worms gebrannt. Innerhalb weniger Monate waren dort drei Mal Brände ausgebrochen. Auch hier vermutet die Polizei Brandstiftung. Sendung vom:

Mo., 31.10.2022, 06:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz