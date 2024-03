per Mail teilen

Wer im Rhein-Pfalz-Kreis ein Auto zulassen will, muss sich auf extrem lange Wartezeiten einstellen. Die Zulassungsstelle ist hoffnungslos unterbesetzt. Landrat Clemens Körner (CDU) verspricht Besserung.

Weil Personal fehlt, können im Rhein-Pfalz-Kreis zur Zeit nur wenige Fahrzeuge zugelassen werden. Das hat eine Kreissprecherin dem SWR bestätigt. Nicht nur für private Fahrzeughalter ist das ein Problem. Auch Autohäuser beschweren sich, weil die langen Wartezeiten für sie unter Umständen zusätzliche hohe Kosten bedeuten.

Die Zulassungsstelle ist bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen angesiedelt. SWR

Keine Planungssicherheit bei den Zulassungen

Der Mitarbeiter eines Autohauses in Speyer sagte dem SWR, dass derzeit Neuwagen im Wert von einer Millionen Euro bei ihnen stehen würden. Aktuell betreffe das 25 Fahrzeuge. Im Rhein-Pfalz-Kreis rechnen Autohändler derzeit mit 14 Tagen für die Zulassung. Andernorts werden Autos in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen zugelassen. Es sei frustrierend, es gebe derzeit keine Planungssicherheit, sagt der für die Zulassung zuständige Mitarbeiter.

Achim Wehrum betreibt einen Zulassungsdienst in Bad Dürkheim. Die vergangenen zwei Wochen habe er nur zwei Anträge pro Tag abgeben dürfen. Den dadurch entstandenen Rückstau von 60 Anträgen habe er aber am Montag abgeben dürfen.

Landrat Clemens Körner verspricht Besserung

Landrat Clemens Körner (CDU) glaubt, dass sich die Situation bald verbessern wird. Zwei neue und zwei ehemalige Mitarbeiter hätten jetzt in der Zulassungsstelle angefangen. Außerdem würden alle jetzt Überstunden machen.

In der Zulassungsstelle sollen in dieser Woche noch zusätzliche Termine freigeschaltet werden. "In vier Wochen soll die Wartezeit auf einen Termin dann bei maximal drei bis vier Tagen sein", verspricht Landrat Körner.

Online-Termine in Ludwigshafen erst ab Mitte April

Wer Termine online buchen möchte, bekommt derzeit erst wieder ab Mitte April einen Termin. Spontane Besuche mit Wartenummer sind nicht möglich.

Die Hauptzulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises befindet sich in der Kreisverwaltung in Ludwigshafen. Darüberhinaus gibt es zwei Nebenstellen in Dudenhofen und Heßheim.