Gesprengte Geldautomaten: Sparkasse Südpfalz legt acht Standorte still

Die Sparkasse Südpfalz hat angekündigt, acht Geldautomaten vorübergehend stillzulegen. Grund ist nach Angaben des Unternehmens die Zunahme gesprengter Geldautomaten in der Region.

Seit Wochen muss sich die Polizei in der Südpfalz wieder verstärkt mit gesprengten Pavillons und Geldautomaten befassen. Die Liste ist lang: Mitte Juni auf einem Baumarkt-Parkplatz in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße), Anfang Juli dann in einer Bankfiliale in Hagenbach (Kreis Germersheim) und zuletzt in der Nacht auf den vergangenen Montag auf einem Baumarkt-Parkplatz in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße).

"Sparkasse Südpfalz im Fokus krimineller Energie"

Die Sparkasse Südpfalz befindet sich "seit einem Monat im Fokus krimineller Energie", teilte das Kreditinstitut am Mittwoch mit. Sparkassenvorstand Benjamin Hirsch spricht von einer neuen Qualität der Sprengungen. Früher hätten die Täter Gas eingesetzt. Nun benutzten sie Festsprengstoffe mit enormer Sprengkraft. Vor allem die Sprengungen zweier Automaten in der Geschäftsstelle in Hagenbach mitten im bewohnten Ortskern seien schockierend gewesen.

Besonders gefährdete Geldautomaten vorübergehend vom Netz

Die Südpfalz scheine mit ihrer guten Autobahnanbindung in Grenznähe und den vielen Bankfilialen für ausländische Banden derzeit besonders interessant zu sein. Deshalb hat die Sparkasse nach eigenen Angaben nun in Rücksprache mit ihren Sicherheitspartnern beschlossen, acht besonders gefährdete Geldautomaten für eine Übergangsfrist von zwei bis drei Monaten stillzulegen.

Betroffen seien drei Standorte in Landau, zwei Standorte in Germersheim sowie jeweils ein Standort in Edenkoben, Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach im Kreis Südliche Weinstraße. Kunden könnten Kontoauszugsdrucker sowie Selbstbedienungs-Terminals (SB) aber weiterhin nutzen. Zudem weist die Bank darauf hin, dass auch an vielen Supermarkt-Kassen in der Region Geld abgehoben werden kann.

Diese Geldautomaten werden vorrübergehend geschlossen Bad Bergzabern (Supermarkt-Parkplatz) Edenkoben (beim Supermarkt) Germersheim (Friedrich-Ebert-Straße und Fachmarktzentrum) Landau (Gilletstraße, Hauptbahnhof und Supermarkt-Parkplatz) Schweigen-Rechtenbach

Das Schutzkonzept der Sparkasse Südpfalz

Die Sparkasse Südpfalz will mehrere 100.000 Euro in die Hand nehmen, um die Sicherheit ihrer Filialen und Geldautonmaten zu verbessern. "Es geht um unsere Sicherheit und darum, es den Kriminellen noch schwerer zu machen, Geld zu erbeuten", so Vorstand Hirsch. Zum System sagt er nur so viel: "Wir haben einen guten Maßnahmenmix aus Alarm-und Überwachungsvorkehrungen.“ Die Sparkasse hatte zwar bereits seit dem vergangenen Winter in ihr Sicherheitssystem investiert und Schließzeiten verlängert, aber das reichte offenbar nicht aus.

Nur durch Sprengung: Hunderttausende Euro Schaden

Der Gesamtschaden allein bei den drei Sprengungen in Herxheim, Bornheim und Hagenbach liege im hohen sechsstelligen Bereich, so der Sparkassenvorstand. Zur Höhe der Beute machte Hirsch keine Angabe.

Die zerstörte Geschäftsstelle in Hagenbach müsse jetzt saniert werden. Ab 31. Juli könnten Kunden aber wieder vor Ort in Hagenbach beraten werden. Außerdem könnten sie kostenlos am Geldautomaten der VR Bank Südpfalz in Hagenbach Geld abheben.