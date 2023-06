Nach der Geldautomatensprengung am frühen Dienstagmorgen in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) fehlt von den Tätern noch jede Spur. Den Flüchtigen gelang es, auch Geld zu erbeuten, so die Polizei am Mittwoch.

Wie viel Geld die Unbekannten erbeutet haben - das sagen die Ermittler nach eigenen Angaben grundsätzlich nicht. Der gesprengte Geldautomat befindet sich auf dem Parkplatz der Baumarktkette Hornbach in einem Gewerbegebiet zwischen Bornheim und Landau. Auch der Pavillon, in dem sich der Automat befindet, wurde durch die Sprengung völlig zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Bornheim: Pavillon völlig zerstört - 50.000 Euro Schaden Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) haben am Dienstagmorgen den Bereich abgesichert und unter anderem geprüft, ob noch Sprengstoff vor Ort ist, so ein Polizeisprecher. Ein Mitarbeiter von Hornbach berichtete dem SWR, die Detonation sei so laut gewesen, dass er sie bis Landau gehört habe. Das sei ungefähr um 4.45 Uhr gewesen. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen den Bereich um den gesprengten Automaten in Bornheim weiträumig abgesperrt. SWR Birgit Baltes 2023 bisher fast 30 Geldautomaten im Land gesprengt Geldautomaten in der Pfalz, aber auch landesweit, werden immer häufiger gesprengt. Wie das Landeskriminalamt dem SWR mitteilte, wurden in diesem Jahr bis Mai 24 Fälle registriert. Inzwischen sind noch weitere Sprengungen hinzugekommen. Das LKA schließt nicht aus, dass 2023 wieder ähnlich viele Fälle wie im vergangenen Jahr erreicht werden. Mit 56 Angriffen auf Geldautomaten wurde 2022 laut Polizei ein Rekordwert erreicht. Dabei gingen die Täter immer rücksichtsloser vor: So nutzten die Täter inzwischen fast ausschließlich Festsprengstoff, der deutlich gefährlicher sei als das früher verwendete Gas. Pfalz Acht Fälle in der Region in 2022 Wegen gesprengter Geldautomaten: Banken in der Pfalz rüsten auf In der Vorder- und Südpfalz werden immer häufiger Geldautomaten gesprengt und ausgeraubt. Jetzt reagieren die Banken und wollen notfalls nachts schließen. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz