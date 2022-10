Geldautomat in Limburgerhof gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis einen Geldautomaten gesprengt.

Der Geldautomat ist stark beschädigt. SWR

Wie die Polizei mitteilte, ist ein Geldausgabeautomat der Deutschen Bank betroffen. Ob und wie viel Geld die Täter in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) erbeuten konnten, sei noch unklar. Auch zum Schaden am Gebäude gibt es noch keine konkreten Angaben. Die Ermittlungen vor Ort dauern noch an.

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz bewegt sich seit Jahren auf einem recht hohen Niveau, scheint aber während der Corona-Pandemie nochmals angezogen zu haben. So meldete das Landeskriminalamt (LKA) im Jahr 2019 landesweit 22 gesprengte Geldautomaten, 2020 waren es 35 und in diesem Jahr sprengten Täter bereits 34 Geldautomaten in Rheinland-Pfalz.

Die Scherben des Fensters des Bankraums wurden weit über die Straße geschleudert. SWR

Erst kürzlich Geldautomat in der Südpfalz gesprengt

Zuletzt hatten Unbekannte vor zwei Wochen in Rohrbach in der Südpfalz ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Geldautomaten gesprengt und damals Bargeld erbeutet.