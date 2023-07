Geldautomat in Herxheim bei Landau gesprengt

per Mail teilen

Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) gesprengt. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, sind die Täter auf der Flucht.

Der Geldautomat befindet sich in einem Pavillon auf dem Parkplatz eines Bau- und eines Supermarktes im Gewerbegebiet von Herxheim. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei ermittelt: Haben die Täter Beute gemacht

Den aktuellen Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro. Ob oder wie viel Geld die Unbekannten erbeutet haben, darüber machte die Polizei noch keine Angaben. Man habe die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach den unbekannten Tätern eingeleitet.

Automat schon einmal in die Luft gejagt

Die Bank habe den Herxheimer Selbstbedienungsautomaten (SB-Automaten) er vor zwei Monaten erneuern lassen, sagte ein Sprecher der Sparkasse Südpfalz dem SWR. Der Grund: Sein Vorgänger war vor zwei Jahren schon einmal gesprengt worden.

Geldautomaten in der Südpfalz sind seit Wochen verstärkt das Ziel unbekannter Täter. Zuletzt wurden in der Nacht zum 3. Juli in Hagenbach (Kreis Germersheim) gleich zwei Automaten gesprengt. Und Mitte Juni war ein Selbstbedienungsautomat auf dem Parkplatz eines Baumarkts bei Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) gesprengt worden.

Sparkasse: Klebetechnik könnte Automaten schützen

In Holland nutze man inzwischen eine spezielle Technik, um die Geldautomaten sicherer zu machen, sagte der Sparkassensprecher. Diese bewirkt, dass die Geldscheine zu einem Klumpen verkleben und nicht mehr zu gebrauchen sind, sobald ein Automat explodiert. Die sogenannte Klebetechnik ist in Deutschland aber noch nicht zugelassen, so der Sprecher. Sobald das der Fall sei, werde die Sparkasse Südpfalz darauf zurückgreifen.

Bei einem runden Tisch in Berlin habe man zwar Maßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten beschlossen. Doch die reichen wohl nicht aus, was die jüngsten Sprengungen in Hagenbach und Bornheim zeigen.