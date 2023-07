Zwei Geldautomaten mitten im südpfälzischen Hagenbach gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag gleich zwei Geldautomaten im südpfälzischen Hagenbach gesprengt. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, sind drei Tatverdächtige geflohen.

Die Unbekannten sprengten die beiden Geldautomaten in einem Glasanbau der Sparkassenfiliale mitten in Hagenbach (Kreis Germersheim). Wie die Kriminalpolizei Ludwigshafen mitteilt, waren nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Täter an der Sprengung beteiligt. Das Trio sei danach in einem dunklen BMW vom Tatort geflüchtet.

Am Montagmittag sicherten Handwerker den durch die Explosion zerstörten Raum, in dem die Geldautomaten standen. SWR

Zeuge verfolgt drei Tatverdächtige

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, brach diese aber ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß, berichtet die Polizei. Sie schätzt, dass durch die Explosionen mindestens 100.000 Euro Schaden an den Geldautomaten und dem Gebäude entstanden sind.

Täter machten keine Beute

Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern aber nicht, Bargeld zu erbeuten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden, wenn sie die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.