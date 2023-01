Illegaler Müll in Ludwigshafen: Videoüberwachung verzögert sich

per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen will mit Videoüberwachung dafür sorgen, dass zukünftig weniger wilde Müllhaufen auf der Straße landen. Der Start war urspünglich für vergangenen September geplant - und verzögert sich nun erneut.

Grund für die Verzögerung seien Lieferschwierigkeiten, sagte ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen. Man warte noch auf die Kamera, mit der dann die neuralgischen Punkte im Stadtgebiet überwacht werden sollen. Die beauftragte Firma habe jetzt mitgeteilt, dass die Kamera bis März geliefert werden soll.

Nach den nötigen Schulungen für die städtischen Mitarbeiter soll das Projekt dann im zweiten Quartal dieses Jahres starten.

Ein großer Haufen illegal abgeladener Sperrmüll liegt am Rand einer Straße im Hemshof

Ludwigshafen: Müllsünder sollen per Kamera überführt werden

Geplant sei, die Kamera in einem Auto anzubringen, das dann an vier unterschiedlichen Standorten mobil eingesetzt werden könne. Welche Standorte das sind, werde aus taktischen Gründen nicht öffentlich bekannt gegeben, so der Sprecher.

Allerdings muss aus Datenschutzgründen vor Ort mit einem Schild auf die Videoüberwachung hingewiesen werden.

Aus Datenschutzgründen muss im öffentlichen Raum mit Schildern auf Kameraüberwachung hingewiesen werden.

Müllproblem in Südstadt und Hemshof zuletzt etwas besser

Ursprünglich war der Start des Pilotprojekts im vergangenen September geplant. 2021 waren in der Stadt Ludwigshafen 4.800 illegale Müllkippen gezählt worden. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Stadt mehrere hundert weniger. Damit ist das Ludwigshafener Müllproblem zuletzt etwas besser geworden, was die Stadt auf ihre Müll-Politik zurückführt.

Beispielsweise sind seit ein paar Jahren sogenannte Müll-Sheriffs im Einsatz, die durch die Straßen fahren und jeden Verstoß sofort mit einem Bußgeld ahnden können. Betroffen von der Müllprblematik sind besonders der Hemshof und der Stadtteil Süd.