Der Stadtrat der hoch verschuldeten Stadt Ludwigshafen muss heute schwierige Entscheidungen treffen: Von höheren Grundsteuern bis hin zu steigenden Müllgebühren. Außerdem gehts um das Neubauprojekt am Berliner Platz.

Es sind über 40 Tagesordnungspunkte bei Sitzung des Ludwigshafener Stadtrats, die es in sich haben. Im Haushalt 2025 geht es um ein weiteres Defizit von 50 Millionen Euro, dieses Jahr waren es schon rund 80 Millionen.

Dafür seien vor allem Pflichtaufgaben wie die hohen Sozialausgaben verantwortlich, so Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD). Steuern zu erhöhen sei unvermeidlich, so Schwarz.

Auf die Bewohner in Ludwigshafen kommen im kommenden Jahr wohl deutlich höhere Kosten zu: Grundsteuer, Abwasser- Müll- und auch Parkgebühren sollen wohl angehoben werden. SWR

Höhere Grundsteuer für die meisten Ludwigshafener

Steuererhöhungen könnten vor allem Eigentümer von Häusern, Wohnungen oder Mieter treffen: so plant die Stadt Ludwigshafen, den Hebesatz für die Grundsteuer B von 540 auf 817 Prozent zu erhöhen.

Bei SWR-Umfragen zum Thema zeigten sich viele Ludwigshafener verunsichert. Viele sagten, sie wüssten noch gar nicht genau, wie hoch ihre Grundsteuer ab dem nächsten Jahr sein wird. 2025 wird die umstrittene Grundsteuerreform auch in Rheinland-Pfalz in Kraft treten.

Eigentümer von Häusern und Wohnungen, aber auch Mieter in Ludwigshafen müssen im kommenden Jahr mit einer höheren Grundsteuer rechnen. SWR

Höhere Grundsteuer wohl auch für Landwirte und Waldbesitzer

Für Besitzer von Äckern, Kleingärten und Wald in Ludwigshafen würde laut Stadtrat-Vorlage nächstes Jahr der Hebesatz der Grundsteuer A auf 600 Prozent steigen. Bisher lag er bei 400 Prozent. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes bedeutet dies eine zusätzliche finanzielle Belastung, neben schon bekannten Mehrausgaben beim Diesel, den Sozialkosten und der Umsatzsteuer.

Der Alltag in Ludwigshafen wird teurer

Der Stadtrat stimmt auch über höhere Gebühren und Eintrittsgelder ab. Teurer würde das Parken rund um den Bereich der Innenstadt. Für 20 Minuten Parken würde dann am Parkautomaten ein Euro fällig, so viel wie bereits im Stadtzentrum. Zur Abstimmung kommen außerdem steigende Gebühren für Abfall und Abwasser.

Mehrheit für umstrittenes Wohngebiet "Im Kappes"?

Im Ludwigshafener Stadtrat geht es auch darum, über das seit Jahren umstrittene Neubaugebiet im Stadtteil Rheingönheim zu entscheiden. Dort sind auf rund 10 Hektar Ackerfläche 200 Wohneinheiten geplant.

Eine Bürgerinitiative mit etwa 1.000 Unterstützern wehrt sich seit Jahren dagegen. Sie fordert, die Naturflächen für den Klimaschutz zu erhalten und statt neu zu bauen bestehende Wohnmöglichkeiten im Stadtgebiet besser zu nutzen. Im Stadtrat wird heute Nachmittag über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan abgestimmt.

Der Entwurf für Büro- und Geschäftshaus am Berliner Platz in Ludwigshafen. Büro Max Dudler

Zukunftsprojekt Büro- und Geschäftsgebäude am Berliner Platz

Es gibt aber auch Positives in der heutigen Sitzung für die Ludwigshafener Innenstadt: der Stadtrat kann das 70 Millionen Euro teure Büro- und Geschäftsgebäude des Freiburger Investors Unmüssig am Berliner Platz auf den Weg bringen. Über den Bebauungsplan und den Durchführungsvertrag mit dem Investor wird abgestimmt. Durch den Neubau würde das jahrelange Bau-Loch am Berliner Platz endlich verschwinden.