Ludwigshafen holt Meinung von Bürgern zu Hochhaus am Berliner Platz ein

Die Stadt Ludwigshafen informiert die Bürger ab Montag über die geplante Bebauung des Berliner Platzes. Fest steht: Ein neuer Bebauungsplan muss her und die Bürger sollen mitwirken.

Auf dem Berliner Platz, im Herzen der Stadt Ludwigshafen, klafft seit Jahren ein großes Loch. Das soll sich ändern. Denn ein Investor aus Freiburg will dort für 50 Millionen Euro ein siebenstöckiges Bürohaus bauen.

Ab Montag können Interessierte die dazugehörigen Baupläne im Internet und im Stadtplanungsamt in der Halbergstraße anschauen.

Es fehlt noch der Bebauungsplan. Der muss aufgestellt werden und im Rahmen dieses Verfahrens können Bürger Anregungen und Wünsche äußern, und zwar bis zum 16. August. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Stadt veranstaltet Infoveranstaltung zum Berliner Platz

In einer zweiten Phase sollen die überarbeiteten Pläne erneut ausgelegt werden, voraussichtlich im ersten Halbjahr von 2025. Die Stadt Ludwigshafen hat für Mittwochabend um 17:30 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum eine Infoveranstaltung zu dem Thema angekündigt.

Auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und Baudezernent Alexander Thewalt werden erwartet.

Ursprüngliche Pläne für die Umgestaltung des Berliner Platzes gescheitert

Am Berliner Platz stand mal ein rundes Kaufhaus, das in Ludwigshafen auch "Tortenschachtel" genannt wurde. Es wurde in 2015 abgerissen.

An der Stelle sollte eigentlich ein riesiges Hochhaus entstehen, das sogenannte "Metropol", daraus wurde aber nichts. Denn das Unternehmen meldete in 2012 Insolvenz an. Dann kam in diesem Jahr die Wende: Der Freiburger Investor Hans Peter Unmüßig kündigte an, diese Baulücke zu schließen.

Unmüßig will nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro in sein Projekt investieren, der Baubeginn könnte in 2026 sein.

Am Berliner Platz in Ludwigshafen soll ein hufeisenförmiges und Gebäude mit sieben Etagen entstehen - inklusive einer grünen Dachterasse.