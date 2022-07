Am See Binsfeld bei Speyer vermisster Schwimmer vermutlich tot

per Mail teilen

Ein seit Sonntag am Badesee Binsfeld in Speyer vermisster, junger Mann ist vermutlich ertrunken. Dies teilte die Polizei mit.

Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sei der 24-Jährige am Sonntag gegen 15 Uhr gemeinsam mit Bekannten am Binsfeld-Baggersee angekommen. Diese hätten ihn noch mit einer Badehose bekleidet Richtung See laufen sehen. Seitdem werde der junge Mann vermisst.

24-Jähriger vermisst: Suche am Badesee Binsfeld ohne Erfolg

Laut Polizei wurde dies allerdings erst mehrere Stunden später gemeldet. Die Suche im See mit Tauchern der DLRG und Personenspürhunden sei am Montagabend erfolglos beendet worden. Die Polizei gehe nun von einem Todesfall aus.

Der Binsfeld-Badesee sei trotzdem nicht gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist eine Sperrung durch die vielen Zugänge zum See nicht möglich.