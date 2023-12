Jugendliche aus der Ukraine berichten in Neustadt vom Krieg

Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Darüber werden sie selbst bei einem Besuch in Neustadt an der Weinstraße berichten. 24 Jugendliche und acht Erwachsene kommen, erzählen, was sie bewegt und singen auf dem Weihnachtsmarkt.

Am Donnerstag kommen 24 Jugendliche und acht Erwachsene aus Neustadts ukrainischer Partnerstadt Mukatschewo in die Pfalz. Vor allem für die 7 bis 16-jährigen Jugendlichen soll es eine Auszeit von der sorgenvollen Zeit in ihrem vom Krieg gebeutelten Heimatland sein, heißt es von der Stadt Neustadt. Aus erster Hand berichtet die stellvertretende Bürgermeisterin von Mukatschewo über die aktuelle Situation in der Ukraine. Die Jugendlichen singen und führen mit zwei weiteren Chören aus der Pfalz - "InTakt" aus Wachenheim und die "Notenhüpfer" aus Lachen-Speyerdorf - ein Krippenspiel mit Weihnachtsliedern auf, am Samstag um 17 Uhr beim Weihnachtsmarkt in Neustadt.

Kontakt in die Ukraine seit rund 30 Jahren

Der Besuch wurde über die Protestantische Gemeinde Lachen-Speyerdorf organisiert. Pfarrer Stephan Oberlinger sagte dem SWR, dass die Verbindung in die Ukraine bereits 30 Jahre besteht. Die Initiatoren damals wollten ehemalige Zwangsarbeiter ausfindig machen und bemühten sich um Wiedergutmachung. Daraus entstanden über die Jahre Freundschaften, so Oberlinger. Es gibt regelmäßig gegenseitige Besuche zwischen Neustadt und Mukatschewo in der Region Transkarpatien.

Hilfstransporte in die Ukraine

Mit Beginn des Krieges wurden diese Verbindungen intensiver. In regelmäßigen Abständen werden von Neustadt aus Hilfstransporte losgeschickt. Die protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf organisierte unter anderem medizinische Ausrüstung für ukrainische Krankenhäuser oder in einem Fall das Equipment einer Zahnarztpraxis aus dem Elsass für einen ukrainischen Zahnarzt. Studentinnen und Studenten der Universität in Uschgorod in der Region Transkarpatien besuchten die Universität Landau und wurden in Neustadt aufgenommen.

Besuch in Neustadt: Ukrainer wollen etwas zurückgeben

Mit dem Konzert wollen die Jugendlichen etwas für die Hilfe aus der Pfalz zurückgeben. Sie sind Teil einer deutschsprachigen Minderheit in der Westukraine und gehören zum "Deutschen Kulturverein". Für die Ukrainer hat die Stadt eine Weihnachtsspendenaktion organisiert. Wer wollte, konnte für ukrainische Kinder und Jugendliche Weihnachtsgeschenke in einen Schuhkarton packen, mit Süßigkeiten, Spielzeug und Dingen des täglichen Bedarfs wie Pflegeprodukte oder Schulmaterialien und auch Kleidung. Die Gruppe aus Mukatschewo nimmt sie mit und verteilt die Geschenke in der Heimat.

Auch wenn der Krieg von Russland gegen die Ukraine nicht direkt in Mukatschewo tobt, so ist die Stadt dennoch gebeutelt: Luftalarm gehört zum Alltag, viele Geflüchtete aus dem eigenen Land sind in die Region Transkarpatien gekommen und Kämpfer aus der Westukraine sind an der Front gefallen.

In Neustadt leben nach Angaben der Stadt zurzeit rund 560 Flüchtlinge aus der Ukraine.