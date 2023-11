Mittlerweile sind fast zwei Jahre vergangen, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Die Betroffenheit war groß, die Hilfsbereitschaft auch. Seit der Eskalation im Nahen Osten ist die Lage in der Ukraine in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. Leidet darunter auch die Unterstützung und Spendenbereitschaft für die Ukraine in Rheinland-Pfalz?