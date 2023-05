Topflappen hat Feuer in Hochstadt ausgelöst

Der Brand in einem Einfamilienhaus in Hochstadt von Anfang April ist durch einen Topflappen auf einer Herdplatte ausgelöst worden. Es war Schaden von 300.000 Euro entstanden.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag das Ergebnis der Branduntersuchungen in dem Einfamlienhaus bekanntgegeben. Demnach war in der Küche im Obergeschoss ein Topflappen auf eine eingeschaltete Herdplatte gefallen. Ein Haken, an dem der Topflappen hing, hat sich offenbar gelöst. Der Lappen hat sich entzündet und die Flammen dann schnell auf das Küchenmobiliar übergegriffen, heißt es im Polizeibericht.

Polizeisprecher: "Verkettung unglücklicher Umstände"

Das Feuer hatte sich im gesamten Obergeschoss ausgebreitet. Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln hätten sich bisher nicht ergeben. Der Hausbewohner habe gekocht und das Zimmer verlassen, so ein Polizeisprecher. "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände." Den Schaden schätzte die Polizei damals auf 300.000 Euro. Eine Person kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Polizei und die Staatsanwaltschaft in Landau hatten nach dem Feuer zur Klärung der Brandursache einen Gutachter ins Haus geschickt.