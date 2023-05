Realschule in Ludwigshafen: Haben Einbrecher Feuer gelegt?

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in die Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen eingebrochen. Vermutlich haben sie dort auch ein Feuer gelegt.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dem SWR sagte, verschafften sich die Unbekannten nachts Zugang zur Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen, indem ein Fenster der Schule aufbrachen. Feuer löst Brandalarm aus Zudem brach ein Feuer im Sekretariat der Schule aus, das gegen 2:45 Uhr einen Brandmeldealarm auslöste, so die Polizei. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Allein den Schaden, der durch das Feuer ausgelöst wurde, schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist noch unklar, ebenfalls, ob sie das Feuer gelegt haben. Das sei aber wahrscheinlich, so der Polizeisprecher. Verwaltungstrakt nach Brand gesperrt Der Verwaltungstrakt der Realschule ist nun infolge des Freuers gesperrt. Der Schulbetrieb ist aber nicht betroffen und läuft ganz normal, so ein Sprecher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen an der Anne-Frank-Realschule gesehen haben oder Hinweise zu den oder die Täter geben können.